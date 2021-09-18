جزئیات اجرای طرح «تمام وقت ویژه هیات علمی»

سید جواد مولی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح این دانشگاه برای نحوه اجرای طرح تمام وقت ویژه هیات علمی گفت: با توجه به ضرورت حمایت از اساتید، به ویژه اساتید جوان، طرح تمام وقت ویژه هیات علمی طبق مصوبه مجلس اجرایی می شود و دانشگاه تربیت مدرس تغییراتی را در نحوه اجرای آن در نظر گرفته است.

مدیر دفتر امور هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه شیوه نامه موجود برای هیات علمی در تمامی دانشگاه ها اجرایی می شود، گفت: با این حال اما دانشگاه ها سطح بندی هایی دارند و از نظر پتانسیل و امکانات اقتضائات مختلفی دارند. دانشگاه ها بعضا ممکن است شیوه نامه های ابلاغی از سوی وزارت علوم را تعدیل و یا تغییر دهند و در هیات امنای دانشگاه مصوب کنند.

وی در ادامه بیان کرد: براساس طرح تمام وقت ویژه هیات علمی یک همسان سازی برای حقوق آن ها اتفاق میافتد؛ جزییات این طرح این است که قبلا اساتید ۴۰ ساعت در دانشگاه حضور فیزیکی داشتند اما از این پس باید ۱۴ ساعت در هفته بیشتر در دانشگاه حضور داشته باشند.

مولی خاطرنشان کرد: حال یک سوال مطرح می شود که دانشگاه چگونه قرار است برای این ۱۴ ساعت برنامه ریزی کند و به چه صورت می خواهد نظارت کند؟ ما معتقدیم اگر اساتید می خواهند ۱۴ ساعت وقت و انرژی بیشتری در دانشگاه بگذارند، باید تغییری در خروجی های آن ها از جمله خروجی های آموزشی و تدریس آن ها و یا خروجی های پژوهشی از جمله پروژه های پژوهشی، مقاله، ثبت اختراع و ... داشته باشیم.

این مقام مسول دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: ما در شیوه نامه ترفیع سالیانه تربیت مدرس ۲ جدول جدید داریم یکی‌ از این جدول ها مربوط به فعالیت های کارآفرینی اساتید است از جمله ثبت اختراع، تولید محصول، اشتغال زایی، ثبت شرکت دانش‌بنیان و ....

وی افزود: یک جدول دیگر مربوط به فعالیت های بین المللی اساتید می شود از جمله داشتن دانشجوی خارجی، پروژه های مشترک با اساتید دانشگاهی خارجی

مولی تصریح کرد: ۲ راهکار وجود دارد یا اینکه عضو هیات علمی ۱۴ ساعت صرفا در دانشگاه حضور داشته باشد یا اینکه کیفیت و خروجی کار اساتید مد نظر قرار بگیرد؛ ما به دنبال این هستیم که این ۱۴ ساعت منجر به کار کیفی اساتید شود.

وی تصریح کرد:از نظر وزارت علوم برای ورود به طرح تمام وقتی هیات علمی، گرفتن پایه عادی سالیانه کفایت می کند اما ما این را پر رنگ تر دیدیم، یعنی با این منطق که این ۱۴ ساعت باید باعث افزایش خروجی کار اساتید شود. در دانشگاه به تازگی مصوب کردیم که ضریب امتیازات ترفیع اساتید که برای ورود به طرح ویژه تمام وقت هیات علمی لازم است، حداقل یک و نیم برابر شود.

این مقام مسول دانشگاه تربیت مدرس افزود: سال اول اجرای طرح اساتید با پایه عادی وارد طرح می شوند اما برای سال بعد اساتید باید امتیازاتی مازاد داشته‌ باشند.

وی ادامه داد: یکی دیگر از تغییراتی که در این طرح اعمال شده این است که عضو هیات علمی جدید در صورت ارائه تقاضا و تایید دانشگاه می تواند در ۵ سال اول استخدام با کسب پایه استحقاقی عادی، به شیوه تمام وقت ویژه با رعایت وظایف مربوطه، خدمت کرده و از مزایای آن بهره مند شود.