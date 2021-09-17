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۲۶ شهریور ۱۴۰۰، ۲۲:۵۵

رئیس پلیس راهور استان اصفهان خبرداد؛

لغو طرح ممنوعیت تردد شبانه اصفهان و ۱۰ شهرستان استان

لغو طرح ممنوعیت تردد شبانه اصفهان و ۱۰ شهرستان استان

اصفهان – رئیس پلیس راهور استان اصفهان از لغو طرح ممنوعیت تردد شبانه در اصفهان و ۱۰ شهر استان خبر داد.

سرهنگ محمدرضا محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین مصوبه ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان اظهار داشت: بر اساس مصوبه این ستاد ازامشب طرح ممنوعیت تردد شبانه در اصفهان لغو شد.

وی افزود: همچنین طرح ممنوعیت تردد شبانه در شهرستان‌های کاشان، آران وبیدگل، شاهین شهر، فلاورجان، گلپایگان، شهرضا، زرین شهر، مبارکه، نجف آباد، خمینی شهر و شهرهای فولادشهر و بهارستان لغو و اجرا نخواهد شد.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان ادامه داد: طرح ممنوعیت تردد شبانه از امشب تا ۱۵ مهر ماه لغو شده است و لغو این مصوبه همچنان دائمی نیست.

کد مطلب 5307028

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    نظرات

    • سام IR ۱۶:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
      2 0
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      در فولادشهر خیلی جریمه میکردن بعد از 9 شب، بهتر که برداشته شد 🙏🏻
      • ناشناس IR ۱۵:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
        2 0
        بله ،من یه شب از مطب دکتر برمی گشتم والا نه اخطاری نه تابلویی زده بودن که نه شب به بعد جریمه س ،پلیس مارا دویست هزار تومن جریمه کرد،،شاید این مبلغ برا خودشون پولی نباشه اما برا کسی که سه ماه یبا ر حقوق میگیره و کلی قسط دا ره میده والا زیاده،،،این انصاف نبود مارا جریمه کنن ما دکتر رفته بودیم ن تفریح
    • IR ۱۷:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
      8 2
      پاسخ
      کاسبان کرونا چپاول کنید ملت را ، جریمه یعنی چه، کرونا عقب ماشین سوار میشه و جابجا میشه،،دیدید جریمه های سنگین درآمد خوبی داره ملت نفهم هم چاکر و نوکر حلقه به گوش آماده پرداخت جریمه،،نگو که آنها هم که جریمه می شوند از جیب کس دیگری می دزدند، با گران کردن اجناسشان، بالاخره بد نیست کاسبی خوبیه،
    • محم اسماعیل قایدی IR ۱۷:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
      2 2
      پاسخ
      بدلیل نیاز پولی قطعه زمینی در رشت روستای خمام جهت فروش دارم که مشتری یافته مشکل این است چون بیماری زمینه ای دارم میخواهم با اتومبیل خودم بروم .بازنشسته شرکت نفت هستم ایا پلیس راهوار این اجازه را میدهد که ازشاهین شهر به رشت بروم.باتشکر فراوان قایدی
      • ایراندوست IR ۲۳:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
        1 0
        سلام جهت رفتن به شهر رشت هیچ مشگلی از نظر تردد ندارید با توکل به خدا برو
      • IR ۲۳:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
        0 0
        با سلام/ بله جناب قایدی/ تردد بین استانی از امروز آزاد اعلام شد
    • منصورنصوحی.اصفهان AE ۰۲:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
      1 0
      پاسخ
      باسلام.پلیس راهورایا اقدامی نموده برای اندسته ازمردم که خودروشان درمنزل پارک است اماجریمه میشوندبعضی ازشهروندان فکرمیکننداینکارزرنگیه محسوب میشه پلاکهاشون رادستکاری میکنندیک فکری بحال این بندگان خدابنماییدیاشماره پیامکی اعلان نماییدکه موردی دیدیم که دستکاری کرده پلاک خودرو راگزارش نماییم
    • منصورنصوحی.اصفهان AE ۰۲:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
      1 0
      پاسخ
      سلام .بازهم به تعصب ومعرفت ماموران راهنمایی ورانندگی قبل از۱۳۸۰خداپدرومادرشون بیامرزچنین فرزندانی تربیت کرده بودندچرامامورمیامدمی دیدتوماشین زن یابچه هست اخطارمیدادومیرفت واحترام خواستی قائل بودندجهت سرنشینان خودروالان امدندچندتا ۲۰۶استیجاری کف شهرولو کردن اصلا نه اخطاری نه تذکری فقط وفقطجریمه میکنه

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