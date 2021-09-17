لغو طرح ممنوعیت تردد شبانه اصفهان و ۱۰ شهرستان استان

سرهنگ محمدرضا محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین مصوبه ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان اظهار داشت: بر اساس مصوبه این ستاد ازامشب طرح ممنوعیت تردد شبانه در اصفهان لغو شد.

وی افزود: همچنین طرح ممنوعیت تردد شبانه در شهرستان‌های کاشان، آران وبیدگل، شاهین شهر، فلاورجان، گلپایگان، شهرضا، زرین شهر، مبارکه، نجف آباد، خمینی شهر و شهرهای فولادشهر و بهارستان لغو و اجرا نخواهد شد.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان ادامه داد: طرح ممنوعیت تردد شبانه از امشب تا ۱۵ مهر ماه لغو شده است و لغو این مصوبه همچنان دائمی نیست.