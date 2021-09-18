تیم ملی والیبال ایران فینالیست شد/ در انتظار جدال جذاب با ژاپن

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران در ادامه رقابت‌های قهرمانی آسیا امروز شنبه، در دیدار نیمه نهایی مسابقات از ساعت ۱۰:۳۰ مقابل تیم چین صف آرایی کرد.

ملی پوشان در این دیدار موفق شدند با نتیجه ۳ بر یک از سد چین عبور کنند و راهی دیدار نهایی شوند. بازی فینال فردا یکشنبه برگزار می‌شود و برنده دیدار ژاپن و چین تایپه حریف ایران خواهد بود.

نتایج ست شماری؛

ست نخست: ۲۵ بر ۲۲ به سود تیم ملی والیبال ایران

ست دوم: ۲۵ بر ۱۷ به سود تیم ملی والیبال چین

ست سوم: ۲۵ بر ۲۲ به سود تیم ملی والیبال ایران

ست چهارم: ۲۵ بر ۱۷ به سود تیم ملی والیبال ایران

میلاد عبادی پور، میثم صالحی، امیر حسین توخته، علی اصغر مجرد، امین اسماعیل نژاد، جواد کریمی و محمدرضا حضرت پور یاران آغاز کننده بازی برای تیم ملی ایران بودند. با توجه به آسیب دیدگی صابر کاظمی پیش از آغاز بازی به دلیل برخورد ناخواسته با یکی از بازیکنان، اسماعیل نژاد از ابتدا در ترکیب قرار گرفت.

دو تیم والیبال ایران و چین در ست نخست، بازی برابر و پایاپایی به نمایش گذاشتند و برتری نسبت به هم نداشتند اما در اواخر ست دفاع‌های مستحکم علی اصغر مجرد اختلاف امتیاز را ایجاد کرد تا در امتیازهای حساس پایانی خیال تیم ملی آسوده شود.

چینی‌ها در آغاز ست دوم شروع طوفانی داشتند و اختلاف ۵ امتیاز را در بازی ایجاد کردند تا نخستین تایم استراحت فنی را ۸ بر ۵ پشت سر بگذارند. سرویس‌های خوب چین، دریافت ایران را با مشکل مواجه کرد تا اختلاف امتیاز افزایش یابد. در نهایت ست دوم با برتری ۲۵ بر ۱۷ چین همراه شد. این نخستین ستی بود که ملی پوشان ایران از آغاز مسابقات واگذار کرد تا دو تیم در ست شماری برابر شوند.

در ست سوم چین با امتیاز ۵ برابر پیش آمد و در ادامه به دلیل اشتباه داوری و پایین بودن کیفیت ویدئو چک، چین پیش افتاد اما ملی پوشان با کسب ۳ امتیاز متوالی، نخستین تایم استراحت فنی را ۸ بر ۷ پیروز پشت سر گذاشتند. در ادامه چینی‌ها یکبار دیگر بازی را در امتیاز ۱۲ برابر کردند و تا امتیاز ۱۷ پایاپای پیش رفتند. درخشش صابر کاظمی در سرویس و اسپک ایران را ۲۲ بر ۱۸ بار دیگر پیش انداخت. در نهایت ایران ۲۵ بر ۲۲ پیروز ست سوم شد.

ست چهارم نیز در ابتدا بازی دو تیم تا امتیاز ۷ برابر پیش رفت اما یک بار دیگر عملکرد بدون نقص صابر کاظمی به کمک تیم آمد و تمرکز چین را بهم ریخت تا اختلاف امتیاز به سود ایران افزایش یابد. ملی پوشان دومین تایم استراحت فنی را ۱۶ بر ۱۰ پیروز پشت سر گذاشتند. صابر کاظمی که مصدومیت جزئی از ناحیه بینی داشت از زمان حضورش در زمین روند بازی را به سود ایران تغییر داد. در نهایت تیم ملی با درخشش صابر کاظمی چین را شکست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی آسیا از روز ۲۱ شهریور با حضور ۱۶ تیم برتر قاره آسیا در چهار گروه چهار تیمی به میزبانی ژاپن آغاز شده و تا ۲۸ شهریورماه ادامه خواهد داشت.

تیم ملی والیبال ایران در سال‌های ۲۰۱۱، ۲۰۱۳ و ۲۰۱۹ عنوان قهرمانی آسیا را کسب کرده است و این بار با هدایت مربی ایرانی به دنبال چهارمین قهرمانی در قاره کهن است.