به گزارش خبرگزاری مهر، به همت کانون اندیشه جوان به مناسبت روز شعر و ادب فارسی نشست «جایگاه زبان و ادبیات فارسی در تداوم هویت ملی ایرانیان» در ادامه سلسله نشست های ادبیات و هویت ملی برگزار می‌شود.

سخنران این نشست سیدحسین شهرستانی مدیر گروه حکمت هنر پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی است.

ایران دارای یک هویت ملی تاریخی و کهن است که قرن‌ها پیش ایجاد شده و در فراخنای تاریخ توانسته است پایداری، پویایی و موجودیت خویش را حفظ کرده و تداوم بخشد. در این فرایند تاریخی، مؤلفه‌های مهمی در شکل‌گیری و استمرار این هویت نقش داشته‌اند که سرزمین ایران، تاریخ طولانی و کهن، دین و اعتقادات مذهبی(به‌ویژه اسلام)، میراث سیاسی و حکومت، فرهنگ غنی و پویا، زبان فارسی، اسطوره‌های ملی ایرانی و عناصر عدالت‌خواهی، حق‌جویی و آزادی‌خواهی، اصلی‌ترین آن‌ها می‌باشند.

آنچه این کشور دیرینه سال را در برابر هجوم ها و ایلغارها همچنان پا بر جا نگه داشته، هویت فرهنگی، ملی و ایرانی آن بوده است؛ هویتی که در قالب زبان پارسی بالیده و خود را نموده است. زبانی که فردوسی حماسه سترگ خود را با آن می سرود تا علایق ملی و فرهنگی را با آن نیرو بخشد و خودشناسی و خودباوری را به ایرانیان نشان دهد، یا مولوی آثار ادبی عرفانی خود را با آن سرود تا اصالت دینی و عرفانی را به مردم بیاموزاند، و حافظ و سعدی ماندگارترین آثار ادبی خود را با آن نوشتند، همواره نقش اصلی و ویژه ای در پایداری و حیات ایرانیان و وحدت ملی ایفا کرده و می کند. در حقیقت زبان فارسی همیشه چون حلقه ای مریی و نامریی، هویت فرهنگی و ملی مردم ایران و اقوام آن را به یکدیگر پیوند داده و همچنان عامل اصلی وحدت ملی ایرانیان است.

نشست «جایگاه زبان و ادبیات فارسی در تداوم هویت ملی ایرانیان» روز شنبه ۲۷ شهریور ماه ساعت ۲۱ در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی @canoon_org برگزار می‌شود.