۶ عنوان کتاب طی هفته دفاع مقدس در فارس رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کوشکی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه ١٢ هزار برنامه طی هفته دفاع مقدس در استان فارس اجرایی خواهد شد، بیان کرد: ٩٠ درصد از برنامه‌هایی که در طول هفته دفاع مقدس در استان فارس اجرایی خواهد شد توسط رده‌های مختلف سپاه اجرایی می‌شود.

وی ادامه داد: استان فارس دارای ۴٢ هزار جانباز، دو هزار و ٢٠٠ آزاده و ١۵ هزار شهید است و ٣۶٠ شهید گمنام استان نیز در یادواره‌هایی که در سطح استان فارس برگزار شده به خاک سپرده شده اند.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خاطرنشان کرد: این بنیاد در حوزه حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در حال فعالیت است این در حالی است که در هر دو مقوله زیرشاخص هایی وجود دارد که از جمله این شاخص‌ها می‌توان به احداث یادمان شهدا، تولید دانش نامه دفاع مقدس، تولید کتاب فارس در دفاع مقدس، ایجاد باغ موزه‌های دفاع مقدس اشاره کردو لازم به ذکر است که تمامی این بخش‌ها تنها ۴٠ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

کوشکی ابراز امیدواری کرد در هفته دفاع مقدس شاهد رونمایی از کتاب فارس در دفاع مقدس باشیم.

وی افزود: در هفته دفاع مقدس از ١۴٠ هزار یادگار دفاع مقدس تقدیر خواهد شد و از خادمان فرهنگ ایثار و شهادت نیز تقدیر به عمل می‌آید.

کوشکی در ادامه تصریح کرد: افتتاح بنیاد شهید استوار، رونمایی از شش عنوان کتاب و افتتاح نمایشگاه تجهیزات دفاعی از جمله بخشی از برنامه‌های هفته دفاع مقدس است.