به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم پیش از ظهر شنبه در جلسه کمیته ایثارگران هفته دفاع مقدس با بیان اینکه هفته دفاع مقدس فرصتی برای ارتباط نسل امروز با نسل دفاع مقدس است، گفت: نسل جوان همان نسلس است که جوانی خویش را فدای عزت، آزادی و عظمت این کشور و ملت کرد.

حجت الاسلام حسن هنرمند با اشاره به اینکه امروز نه تنها ملت ایران بلکه ملت‌های مسلمان و آزاده از شهدای انقلاب و دفاع مقدس درس عزت، آزادگی، پایداری و ایثار و شهادت می‌آموزند، افزود: جوانان این مرز و بوم گوش به فرمان ولایت، در دوران سخت دفاع مقدس در حالی که همه جهان از رژیم بعث عراق در برابر ایران حمایت می‌کرد، با اراده‌های راسخ ایستادند و با سلاح ایمان و ایثار توانستند بر دشمنان اسلام پیروز شوند.

وی با تاکید بر اینکه خون شهدا ضامن بقای اسلام و انقلاب اسلامی شد و دشمنان در طول این سال‌ها هیچ گاه در دشمنی با نظام اسلامی کوتاهی نکردند و هر روز نقشه‌های شومی علیه نظام داشتند، ادامه داد: خون شهدا و وفاداری ملت به این خون‌ها باعث پایداری و پیشرفت نظام شده است و هفته دفاع مقدس فرصتی است تا نسل‌های انقلاب با نسل دوران دفاع مقدس در آیین مهمانی لاله‌ها تجدید میثاق نموده و با بزرگ مردان و شیر زنان از نسل نوجوان و جوان این مرز و بوم که باعث امنیت، عزت و عظمت اسلام شدند، آشنا شوند.

حجت الاسلام هنرمند با اشاره به اینکه کمیته ایثارگران دفاع مقدس طبق روال هر ساله با عضویت ۲۰ دستگاه تشکیل جلسه داده تا برنامه‌های این هفته را با محور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی با سبک زندگی شهدا برگزار نماید، گفت: برگزاری مراسم مهمانی لاله‌ها همزمان با اول مهر (ساعت ۱۶ در گلزارهای شهری و ساعت ۱۵ در گلزار روستایی) همزمان با سراسر کشور با قرائت پیام مقام معظم رهبری و متناسب با شرایط و رنگ بندی ها و با رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی با حضور مسئولان، نیروهای نظامی و انتظامی، خادمان شهدا و خانواده شهدا در بیش از ۹۰ گلزار استان قم اعم از شهری، روستایی و گلزار شهدای گمنام برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه دیدار و تکریم خانواده معظم شهدا و ایثارگران دفاع مقدس یکی از برنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران ایثارگران استان قم است، افزود: تبلیغات میدانی، راهپیمایی جانبازان از حرم مطهر تا گلزار سوم خرداد، تبلیغ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در مساجد، محله‌ها و روستاها، معرفی رشادت رزمندگان با تولیدات صدا و سیما بخشی دیگر از برنامه‌های هفته دفاع مقدس خواهد بود.