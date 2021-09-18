دستورالعمل ساماندهی برگزاری جلسات دفاع در دانشگاه آزاد ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه آزاد اعلام کرد؛ با توجه به تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰، به منظور مساعدت با دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی غیرپزشکی، دستورالعمل ساماندهی برگزاری جلسات دفاع در نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹ از سوی دکتر جواد علمائی معاون علوم، مهندسی و کشاورزی و دکتر عبدالحسین خسروپناه معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی به رؤسای دانشگاه آزاد اسلامی استان ها ابلاغ شد.

براساس این دستورالعمل، دفاع از پایان نامه توسط دانشجویان کارشناسی ارشد/دکتری حرفه ای، مشروط به تأیید شورای گروه آموزشی مربوط، استاد راهنما و مشاور مبنی بر برآورده شدن اهداف پروپوزال و ثبت اطلاعات پایان نامه در سامانه پژوهشیار و با رعایت سایر مقررات آموزشی و پژوهشی تا تاریخ ۱۰ مهرماه امکانپذیر است.

افرادی که در مقطع بالاتر پذیرفته شده اند یا مشمول نظام وظیفه هستند، باید تا تاریخ ۳۱ شهریور از پایان نامه خود دفاع کرده باشند.

در این دستورالعمل آمده است: دفاع از رساله توسط دانشجویان دکتری تخصصی، مشروط به داشتن کفایت پیش دفاع و تأیید شورای گروه آموزشی مربوط و استاد راهنما و مشاور مبنی بر برآورده شدن اهداف پروپوزال و ثبت اطلاعات رساله در سامانه پژوهشیار و با رعایت سایر مقررات آموزشی و پژوهشی استثنائاً تا تاریخ ۱۵ آبان ماه بلامانع است.

دانشجویانی که مشمول نظام وظیفه هستند، دفاع از رساله آنان تابع مقررات نظام وظیفه است.

شایان ذکر است، برگزاری جلسات دفاع، بدون احتساب در سنوات تحصیلی و پرداخت شهریه نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰ بوده و نمره/ارزیابی کیفی پایان نامه/ رساله در کارنامه نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشجو درج خواهد شد.