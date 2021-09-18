کتاب تازه انجمن سینمای جوانان ایران معرفی شد/ اثری درباره موسیقی

به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری سی‌ و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، کتاب «موسیقی، حافظه جمعی، تکانش (تروما) و دریغناکی (نوستالژی) در سینمای اروپایی پس از جنگ جهانی دوم» نوشته گروهی از نویسندگان و چاپ سال ۲۰۲۰ توسط انتشارات انجمن سینمای جوانان ایران ترجمه و روانه بازار کتاب شد.

در توضیحی درباره این کتاب آمده است:

«این کتاب، متنی درباره اروپای بعد از جنگ‌جهانی دوم است و استدلال می‌کند که موسیقی فیلم وسیله پرقدرتی برای گسترش حافظه بحران روحی و غم روزهای از دست‌رفته است. به این منظور مجموعه‌ای از مقالات به فیلم‌های مهم و تعیین‌کننده‌ای همچون برنج تلخ (جوزیه دسانتیس ۱۹۴۹)، کن کن فرانسوی (ژان رنوار ۱۹۵۶)، سال گذشته در مارین باد (آلن رنه ۱۹۶۰)، قواعد بازی (ژان رنوار ۱۹۳۹)، نوستالژیا (آندره تارکوفسکی ۱۹۸۳)، عروج (لاریسا شپسکو ۱۹۷۷) اختصاص دارد.

با این احتساب در آستانه جنگ‌جهانی دوم هنرها و فرهنگ اروپا درگیر و دار رخدادهای قرن بیستم شناخته و فهمیده شد. با استفاده از موسیقی، این کتاب در نهایت به مشکلات بسیار عمیقی که جامعه اروپا گرفتار آن شده بود، از قبیل حافظه رنج‌دیده، بحران‌های روحی و غم روزهای خوب گذشته می‌پردازد و ادعا می‌کند که موسیقی فیلم، گذشته را بازنمایی کرده است. نویسندگان این مقالات از کشورهای انگلستان، لهستان، اتحادیه جماهیر شوروی، فرانسه، آلمان، ایتالیا، سوئد، اتریش و هلند هستند که فهم جامعی از تنوع موسیقی در متن حافظه تاریخی فراهم آورده‌اند.

این کتاب در بخش‌های «حافظه جمعی و (فرا) ملت»، «تکانش و بقا» و «دریغناکی، و غیرممکن به خانه بازمی‌گردد» پرداخته شده است. «اشباح اپرای ایتالیایی، حافظه فرهنگی در فیلم‌های ایتالیایی و آلمانی غربی»، «یک پل خیلی دور؟ موسیقی در فیلم‌های جنگی بریتانیا»، «همدلی، اخلاقیات و موسیقی فیلم؛ آلفرد اشنیتکه و عروج لاریسا شپیتکو»، «پژواک تکانش: فلش‌بک‌های صوتی در فیلم‌های جان تروئل»، «واپاشیدن قهرمان‌گرایی: موسیقی رولف ویلهلم برای مارش رادتسکی»، «آن زمان چوپین برای ما همه‌چیز بود: نوستالژی چوپین در سینمای لهستان» و… تعدادی از عناوین چاپ شده در این کتاب است.»

سی‌ و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران از ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.