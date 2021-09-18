بورس با افت ۳۸ هزار واحدی به معاملات پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با کاهش ۳۷ هزار و ۹۹۱ واحدی به یک میلیون و ۴۵۰ هزار و ۲۲۱ واحد برگشت.

شاخص هم وزن هم ۱۰ هزار و ۵۳۳ واحد منفی شد و به ۴۳۹ هزار و ۹۳۲ واحد کاهش یافت.

نمادهای فولاد، کگل، فملی مؤثرترین نمادها در کاهش شاخص و شستا، فولاد و خودرو پرتراکنش ترین ها بودند.

شستا تنها نماد شاخص ساز امروز بود که رشد ارزش سهام را تجربه کرد ولی سایر نمادهای اصلی فولادی و خودرویی با افت ارزش سهام مواجه شدند.

فرابورس هم ۵۲۸ واحد ریزش داشت و به ۲۱ هزار و ۴۶۸ واحد رسید.