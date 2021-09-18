جلسه مددی با معاونان باشگاه استقلال پس از حضور در وزارت ورزش

به گزارش خبرنگار مهر، در پی حاشیه‌هایی که امروز برای استقلال پیش آمد، احمد مددی مدیرعامل باشگاه بعد از ظهر امروز در ساختمان وزارت ورزش حضور یافت و با مسئولان این وزارت خانه دیدار و گفتگو داشت.

مدیرعامل باشگاه پس از آن راهی ساختمان باشگاه استقلال شد تا با مهدی پاشازاده و ناصر فریاد شیران معاونین ورزشی و اجرایی خود جلسه‌ای برگزار کند. این نشست در خصوص حواشی مربوط به استقلال است که خروجی آن برای باشگاه مهم است.

صبح امروز جمعی از هواداران ناراضی باشگاه استقلال با تجمع مقابل ساختمان وزارت ورزش مراتب نارضایتی شان را نسبت به شرایط این باشگاه ابراز داشتند.