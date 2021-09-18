فرهنگ عنصر مهم و تاثیرگذار در توسعه پایدار جامعه است

فرهنگ یکی از عناصر مهم و تأثیرگذار در توسعه پایدار جامعه است و عنصر فرهنگ برای ثبات و قوام جامعه از اساسی‌ترین موضوعات به شمار می‌رود به طوری که شورای فرهنگ عمومی بهترین مکان برای طرح موضوعات اجتماعی و فرهنگی است تا با بررسی چالش‌ها و واقعیت‌های موجود برای رسیدن به راه حلی منطقی به نتایج عملیاتی دست یابیم.

امام جمعه شبستر افزود: خروجی جلسات شورای فرهنگ عمومی بایستی طوری باشد که ما در جامعه آثار و برکات آن را در کمتر کردن آسیب‌های اجتماعی، ارتقا سبک زندگی اسلامی و پیشگیری از معضلات شاهد باشیم.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شبستر با تاکید بر بحث و بررسی مسائل طبق دستور جلسه گفت: مردم خود ناظر بر عملکرد مسئولان هستند و فریضه امر به معروف و نهی از منکر باید به نحو مطلوب در جامعه و به ویژه ادارات شهرستان نهادینه گردد تا شاهد کاهش تبعات اجتماعی آن باشیم.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان شبستر افزود: با توجه به تشکیل شورای نامگذاری خیابان‌ها و کوچه‌ها، مقرر می‌شود این نام‌ها در این شورا تصویب و به تائید شورای فرهنگ عمومی برسد تا برگزاری نشست شورای فرهنگ عمومی باعث هم افزایی به منظور تبادل نظر در ارتباط با مسائل فرهنگی جامعه شود.

حجت الاسلام کیانی تاکید کرد: بیانیه گام دوم انقلاب که توسط مقام معظم رهبری ترسیم و اعلام شد باید در عمل به تمام سرفصل‌ها به منظور تحقق درخواست ایشان تلاش شود.