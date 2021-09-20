۳۱ شهریور ۵۹ یادآور ظلم اهل شر عالم و دفاع مقدس اهل ایمان است

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه سپاه فجر استان فارس به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس بدین شرح است:

۳۱ شهریورماه ۱۳۵۹ آغاز و یادآور ظلم اهل شرّ عالَم از یک سو و دشمن شناسی، مقاومت و دفاع مقدس اهل ایمان و خیر از سوی دیگر نسبت به یک سرزمین مقدس است.

ملت بزرگ ایران در آن زمانه‌ی تهدید و آتش و خون با ایمان و اراده و عقلانیت خویش و پیروی مطلق از ولی فقیه زمان و بنیان گذار جمهوری اسلامی، حضرت امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) عرصه را برای صدام و صدامیان؛ غارتگران اسلام و ایران و حامیان شرقی و غربی آنان تنگ نمود و این جنگ نابرابر را تبدیل به یک «گنج» نمود «گنج حقیقتی» که به واسطه‌ی خون پاک شهیدان و ایثار رزمندگان برای جهان و جهانیان روایت شد و مایه بصیرت جان‌های پاک و رسوایی ابدی سلطه گران عالم گشت و مفهوم مقاومت را در ادبیات بین الملل با محتوای اسلام ناب تثبیت نمود.

فرزندان رشید ملت بزرگ ایران در دوره دفاع مقدس جانانه خویش از مرزهای دین، انسانیت و جغرافیای ایران اسلامی بر تمام ناکامی‌های تاریخی خود نظیر «ترکمنچای» و «گلستان» و «اشغال ایران در جنگ دوم بین الملل» خط بطلان کشیدند و با قرار گرفتن در صراط مستقیم الهی با آنان که در مقابل هویت اسلامی- ایرانی او ایستاده بودند درس عبرت آموزی آموختند که به فرموده امام راحل (قدّس سرّه الشریف) «اگر جهانخواران بخواهند در مقابلِ دین ما بایستند، ما در مقابل همه دنیای آنان خواهیم ایستاد» و این ایستادگی و مقاومت برخاسته از اراده قدسی ایرانیان و ایجاد موازنه قوا با ابرقدرت‌های جهان امروز به وضوح قابل مشاهده است و این به مدد سعی الهی ملت بزرگ ایران، حاصل شده است و به رهنمود ارزشمند ولی امر مسلمین جهان حضرت امام خامنه ای (مدّ ظلّه العالی) «اراده خدای متعال به نفع یک ملت، تابع اراده آن ملت است. هیچ حقیقت و واقعیتی در متن زندگی یک ملت به اراده‌ی الهی تغییر پیدا نمی‌کند؛ مگر وقتی که خودِ آن ملت بر آن همت بگمارد.

این صریحِ آیات قرآنی و جزو معارف قطعی دینی است» و امروز این آموزه الهی موجب سرافرازی ملت شهید پروری است که با عزم خود پرچم اسلام را به اهتراز در آورده و جهان کفر را به خاک مذلّت نشانده است.

مقاومت الهی برساخته از دفاع مقدس ملت بزرگ ایران در اکنون و اینجا، بن مایه‌ی فکری همه آزادگانی است که به رهایی از سلطه استکبار و استعمار نو می‌اندیشند. این فکر، امروز جغرافیای متمرکزی ندارد و ساری و جاری در تار و پود زندگی همه رادمردان عالم است و لکن اثبات آن را در برخی از میدان‌ها نظیر لبنان و یمن و فلسطین و افغانستان و سوریه با وضوح بیشتری می‌توان به نظاره نشست آنچنانکه به الگوی همگانی بدل شده است. حال این میراث گرانقدر شهیدان و نام‌ها و نمادها و فرهنگ و زبان پر نغز و مغز دفاع مقدس نظیر ولایت، شهادت، مقاومت، ایثار، حقیقت، ارزش، شلمچه و فکه و طلاییه و … در معرض تحریف روشنفکری بیمار داخلی و وارونگی و دروغ پردازی دشمنان قسم خورده خارجی قرار دارد و می‌بایست با جان و دل و در قالب بیان و بنان و هنر از این حقایقی که به مثابه نرم افزار پیشرفت ملت بزرگ ایران برای رسیدن به قله‌های تمدنی در گام دوم انقلاب اسلامی است و تاریخ قادر به تقریر این حقیقت‌های نهفته ی در آن نیست، پاسداری و صیانت نمود و این یک رسالت دینی و ملی است.

در پایان سپاه فجر استان فارس ضمن تجلیل از مساعی جهادی و مقام شامخ شهیدان، جانبازان، آزادگان، رزمندگان، ایثارگران و خانواده‌های صبور و ولایتمدار آنان که در دوران دفاع مقدس قهرمانی ملت ایران در برابر همه شرق و غرب را به منصّه ظهور رساندند بر خود فرض می‌داند و با شهدای عزیز به ویژه ۱۵ هزار شهید ولایتمدار استان فارس و ملت بزرگ ایران عهد می‌بندد که تا ابد و با دل و جان از نظام انقلابی برخاسته از اسلام ناب و دستاورهای آن در مقابل استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و اذناب داخلی و خارجی آن با پیروی مطلق از منویات ولی امر مسلمین جهان حضرت امام خامنه ای (مدظلّه العالی) تا وصول به قلّه های تمدن نوین اسلامی دفاع نماید.