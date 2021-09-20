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۲۹ شهریور ۱۴۰۰، ۱۲:۴۰

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

واردات صنعت خودرو را رقابتی می کند/ قیمت ها کاهش می‌یابد

واردات صنعت خودرو را رقابتی می کند/ قیمت ها کاهش می‌یابد

شیراز- نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی گفت: واردات خودرو موجب رقابتی شدن این صنعت و کاهش قیمت خواهد شد.

جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: مجلس شورای اسلامی با ارائه مجوز برای واردات خودرو موجب خواهد شد که قیمت خودرو در بازار کاهش یابد و علت این کاهش قیمت نیز رقابتی شدن این صنعت است.

وی اضافه کرد: وجود رقبای مختلف برای صنعت خودروسازی کشور نیز مناسب ارزیابی می‌شود از این جهت که وجود رقبا در صنعت خودرو موجب می‌شود تولیدکنندگان داخلی نسبت به افزایش تولید در کنار افزایش تکنولوژی و کیفیت اقدام کنند از این رو که می‌توان این امید را داشت که با افزایش تولیدات کارخانه‌های خودروسازی داخلی شاهد توسعه و رقابت تولیدات ایرانی و خودروهای وارداتی باشیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی یادآور شد: لازم به ذکر است که در این طرح تنها به واردات خودرو اشاره نشده و پیش شرطی که برای واردات در نظر گرفته شده آن است که خودروسازان داخلی و فعالین این حوزه در ابتدا صادرات به بازارهای خارجی داشته باشند و پس از صادرات اجازه واردات خودرو نیز به این فعالین داده می‌شود.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: این طرح می‌تواند کمک شایان توجهی به صنعت خودروسازی کشور کند زیرا علاوه بر اینکه صادرات صنعت خودرو کشور به بازارهای بین المللی را شاهد هستیم می‌توانیم با وارد کردن تکنولوژی نسبت به بهبود تولیدات داخلی امیدوار باشیم.

وی اضافه کرد: صنعت ساخت و تولید خودرو در کشور نیازمند تحول بود از این رو می‌توان ابراز امیدواری کرد که با اجرایی شدن این طرح شاهد تغییرات شگرف در صنعت خودروسازی و شاهد ورود صنعت نوین خودروسازی به چرخه این صنعت خواهیم بود در کنار این موضوع می‌توان با افزایش کیفیت و افزایش تکنولوژی در این صنعت زمینه بهبود را فراهم کرد.

کد مطلب 5309121

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    نظرات

    • محمد SE ۱۳:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
      17 0
      پاسخ
      وارداتی این صنعت را رقابتی می کند که اولا در رنج قیمتی تولیدات داخلی بوده و البته کیفیتی بالاتر و از طرف دیگر باید به دست مصرف کننده واقعی برسد نه دلالان!!!
    • گرگانی IR ۱۴:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
      19 0
      پاسخ
      البته اگر یک عده از سودجویان بگذارند!!
    • IR ۱۴:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
      15 1
      پاسخ
      ما یه ملت و در عذاب گذاشتم و واردات برنج و ممنوع کردیم به خاطر اینکه چند برنجکارو دلال و واسطه بی غیرت سود کنند ورادات خودرو را همین طور است .
    • امیر IR ۱۵:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
      11 0
      پاسخ
      افرین به مجلس کارش خوبه و اگر اوکی بده نگهبان واقعا کار درست و خوبیه
    • IR ۱۵:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
      15 0
      پاسخ
      چقدر دیر این تصمیم گرفته شد ،البته باز هم راه را برای رانت باز گذاشته اند ،شرطی شدن باعث نیاز به شرایط خاص و افراد خاص دارد که به همین دلیل دوباره بازار رانت به راه است
    • علی IR ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
      15 0
      پاسخ
      بله احسن بگذار خودروهای داخلی کیفیت خود را بالا ببرند واین خودروهای ضعیف را ارتقا بدهند وخون مردم را با این خودروهای ضعیف نمکند .
    • IR ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
      12 0
      پاسخ
      مافیا ودلالان خودرو نمیزارن دارن مصوبه مجلس را مسخره میکنند مافیا ادعا کرده اند که مجمع تشخیص وشورای نگهبان با اوناست
    • فرشاد IR ۱۵:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
      13 0
      پاسخ
      با ممنوعیت واردات خودرو و لوازم خانگی و قطعات خودرو و دیگر لوازم که واردات ندارند تولید کنندگان داخلی با تولید بی کیفیت و قیمت چند برابر ارزش واقعی دارن خون ملت رو می مکند
    • مجاهد IR ۱۵:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
      9 3
      پاسخ
      جناب نماینده اگر واردات خودرو آزاد بشه امثال تو دیگه دنا پلاس مجانی نمیگیرن بابت حق سکوت چندین ماشین گرفتین فقط شما نیستی دستگاه قضا از کوچک و بزرگش خودرو مجانی و نیم بها و خارج از نوبت گرفتن بیچاره مردم دل به شما خوش کردو
      • مریم IR ۱۳:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
        0 2
        چرا حرف الکی میزنی اون نماینده داره بخاطر مردم پیشنهاد ازادسازی میده اگر بفکر منافع خودش فقط بود که این پیشنهاد رو نمیداد عجب مردمی داریم ما واقعا که اگر یکی کار نکنه میگن نمیذارن اگر یکی هم کار خداپسندانه کنه میگن بفکر خودشه تو اونم تو این اوضاع بداقتصادی که دولت جدید داره تمام تلاششو میکنه
    • ریما IR ۱۶:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
      12 2
      پاسخ
      با این شرایطی که برای واردات خودرو گذاشت ، باز فقط عده ای خاص می توانند خودرو وارد کنند و اینکار شرایط گرانی را بدتر می کند. ارز حاصل از صادرات رو عده ای خاص دارند .
      • مسعود RO ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
        0 0
        البته گفتن هر شخص حقیقی و حقوقی که بنظرم سرمایه گذاران خارجی هم میتونن با ساختن شرکت‌های قطعه ساز داخلی و صادرات به کشورهایی مثل عراق افغانستان سوریه و کشورهای در حال توسعه واردات خوبی داشته باشن. ولی بازم بیشترش توی دست همون سازندگان و سرمایه داران داخلی هست بازم میشه امیدوار بود که رقابت ایجاد بش.
    • IR ۱۶:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
      17 1
      پاسخ
      چرا جهت در کارهایی مثل واردات خودرو از مردم نظرخواهی نمکنید.. مردم نفع خود را بهتر میدانند..لطفا مردم را در کارهای اینچنین مشارک دهید..ملت ایران مردمی با درک وفهم بالا و باشعور و باسواد و اگاه هستن،،،
    • IR ۱۶:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
      14 0
      پاسخ
      فقط خودرو گرون نیست مسکن مواد غذایی اجناس کالاها همه چیز سر به فلک کشیده فقط همان ها که همه می دانند زندگی می کنند می چاپند می برند بقیه ما مردم عادی زندگی نمی کنیم عذاب می کشیم حسرت می خوریم خدا با عث بانی اش نا بود کنه که مردم یک نفسی بکشند زندگی کنند
      • م IR ۱۸:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
        3 1
        مسکن خیلی واجبتر از خودرو نبود واقعا؟ ما از مستاجری کلافه شدیم.بحث خونه واجبتره یا خودرو؟
    • بی نام IR ۱۶:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
      8 1
      پاسخ
      آقای قادری مردم را هالوحساب می کنی واردات از کی تا حالا با این تحریم ها و fatfقابل تحقق شده که ملت بی خبرند گیرم این موارد نباشد وقتی واردکننده سرمایه دارخارج نشین واختلاس گری هست پول بیت المال هاپلی کرده رفته وثانیا مصرف کنند هم که می شود سرمایه دار داخلی چه فایده به حال ملت بدبخت ۹۰ درصدی
    • مرضیه IR ۱۶:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
      0 15
      پاسخ
      واردات صنعت داخل را تعطیل میکند
    • IR ۱۶:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
      11 0
      پاسخ
      اگر الان ماشینی که قیمتش ۶میلیارد هست بعداز وارد شدن به ۲۰۰میلیون برسه مردم می توانند وگرنه به حقوق کارگری وکارمندی نمیشه خودرو خرید.
    • امیر IR ۱۶:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
      12 0
      پاسخ
      خدا را شکر بلاخره متوجه شدن که انحصار به جز ظلم به مردم چیزی ندارد و شرکتها به طریقی رو میاورند که اجناس را بی کیفیت و بنجل بسازند و به قیمتهای بالا به مردم تحمیل کنند
    • IR ۱۷:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
      9 1
      پاسخ
      دقیقا همینطوره انشاالله به زودی واردات خودرو اجرایی شود
    • علی IR ۱۷:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
      6 5
      پاسخ
      اینا همش بازی هست
    • هادی IR ۱۸:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
      2 1
      پاسخ
      بازم یه حیله ای دارن ازاینا به مانرسیده کلا درعذابیم
    • IR ۱۸:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
      1 5
      پاسخ
      عمرا قیمت ها کاهشی بشه ۴۰ساله داریم افزایشی میریم جلو اگه قیمت ها کاهشی بشه این کاهشی بودن سوری هست و غیر قابل قبول
    • US ۱۸:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
      3 2
      پاسخ
      خب مسلما باز یکی ازاون بالاها میخواسته خودرو واردکنه اصولا اگرطرحی به نفع مردم باشه نه گفته ونه اجرا میشه چون یه سری کارا ازیه بچه هم بپرسی راهنماییت میکنه ۲غول درست کردین انداختین به جون مردم جالبه که هنوز کسری بودجه هم دارن ما نمیتونیم چیزی بگیم ولی اسکل که نیستیم حرفای شمارو باورکنیم
    • حامد RO ۱۸:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
      2 0
      پاسخ
      سلام مدیران ایران خودرو به صورت صوری ثبت نام می‌کنند و بادلالها زدو بند می‌کنند و اسمی که دلا ها می‌دهند برنده اعلام می‌دارند
    • IR ۱۹:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
      0 1
      پاسخ
      اجازه واردات دارو نمیدن خودرو !!!!
    • IR ۲۰:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
      3 0
      پاسخ
      این شد فکر خدا امواتت بیامرزد اگه رقابتی بشه کیفیت میره بالا الان اجباری باید ماشین ایرانی بخری
    • پیمان AE ۲۲:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
      2 0
      پاسخ
      اگه بزارن
    • بی نام RO ۲۳:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
      0 0
      پاسخ
      این ایده کاملا اشتباه هست واردات حود هیچ ربطی به رقابطی شدن ندارد وفقط خدا تلیت کرده برای آقای زاده های اختلاص گران وبچه های مجلسیان ودولتیانی ظاهر می گویند انفلابی وباطنشان مشغول بخور بحور هستند
    • کریم IR ۲۳:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
      2 0
      پاسخ
      برای اینکه قیمت خودرو پایین بیاد باید تولید خودرو از انحصار دولت و سپاه و بنیاد ها و بقیه وابستگان خارج بشه و تولید خودرو در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار بگیره تا رانت از بین بره در غیر اینصورت واردات خودرو که باز هم در اختیار یک عده خاص قرار میگیره چاره درد مردم نیست ،
    • کرم رضامافی بالانی IR ۰۰:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
      0 5
      پاسخ
      باعرض سلام .واردات خودرو خارجی هم ضربه تولید داخلی می‌زند . هم ایران دردنیا مورد تمسخر قرار می‌گیرد. خودرو های ایران خیلی هم خوب هستن و کم هزینه تر
    • کورش IR ۱۷:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
      4 0
      پاسخ
      مرگ برتولید داخلی خودرو
    • IR ۲۳:۴۶ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
      0 0
      پاسخ
      واردات باعث رقابت در داخل میشود مردم حق دارند خودرو خوب سوار شوند
    • IR ۲۳:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
      0 0
      پاسخ
      چه عجب در این دولت یکی عقل داشت وبا عقل توانست واردات ماشین رو ازاد کنه تا قیمت پراید بیاد پایین اخه پراید به خدا ۲ میلیون پولشه نه ۱۳۰ میلیون لعنت به کسی که این اوضاع رو درست کرد که من فکر میکنم اقای روحانی بود تا اخر عمر مردم براش صلوات میفرستن
    • IR ۱۸:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۵
      0 0
      پاسخ
      سلام من میتونم نیروی پیش ران اختراع کنم بدون هیچ سوختی یا انرژی مصرفی که می‌تونه اقتصاد ایران ماراخوب کنه ولی پشتیبان مالی ندارم

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