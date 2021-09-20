جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: مجلس شورای اسلامی با ارائه مجوز برای واردات خودرو موجب خواهد شد که قیمت خودرو در بازار کاهش یابد و علت این کاهش قیمت نیز رقابتی شدن این صنعت است.

وی اضافه کرد: وجود رقبای مختلف برای صنعت خودروسازی کشور نیز مناسب ارزیابی می‌شود از این جهت که وجود رقبا در صنعت خودرو موجب می‌شود تولیدکنندگان داخلی نسبت به افزایش تولید در کنار افزایش تکنولوژی و کیفیت اقدام کنند از این رو که می‌توان این امید را داشت که با افزایش تولیدات کارخانه‌های خودروسازی داخلی شاهد توسعه و رقابت تولیدات ایرانی و خودروهای وارداتی باشیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی یادآور شد: لازم به ذکر است که در این طرح تنها به واردات خودرو اشاره نشده و پیش شرطی که برای واردات در نظر گرفته شده آن است که خودروسازان داخلی و فعالین این حوزه در ابتدا صادرات به بازارهای خارجی داشته باشند و پس از صادرات اجازه واردات خودرو نیز به این فعالین داده می‌شود.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: این طرح می‌تواند کمک شایان توجهی به صنعت خودروسازی کشور کند زیرا علاوه بر اینکه صادرات صنعت خودرو کشور به بازارهای بین المللی را شاهد هستیم می‌توانیم با وارد کردن تکنولوژی نسبت به بهبود تولیدات داخلی امیدوار باشیم.

وی اضافه کرد: صنعت ساخت و تولید خودرو در کشور نیازمند تحول بود از این رو می‌توان ابراز امیدواری کرد که با اجرایی شدن این طرح شاهد تغییرات شگرف در صنعت خودروسازی و شاهد ورود صنعت نوین خودروسازی به چرخه این صنعت خواهیم بود در کنار این موضوع می‌توان با افزایش کیفیت و افزایش تکنولوژی در این صنعت زمینه بهبود را فراهم کرد.