نباید به علت کم کاری برخی از افراد به چهره نظام خدشه وارد شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی حاج محمدی در نشست ماهانه با مدیران کل ستادی و استانی که با حضور رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه برگزار شد با اشاره به وقایع اخیر گفت: هر چند برخی از رخدادها در محیط زندان به سبب حضور بعضی از افراد طبیعی است اما به واسطه اینکه ما در یک نظام اسلامی هستیم این مسائل حتی در کمترین شکل خود هم قابل قبول نیست و نباید رخ بدهد.

وی با اشاره به اینکه دشمن تلاش زیادی را شروع کرده تا بواسطه اتفاقات زندان کارکرد نظام اسلامی را زیر سوال ببرد گفت: دشمن سعی می‌کند با بزرگ نمایی، سیاه نمایی و دروغ پراکنی دستاوردهای حقوق بشری واقعی در زندان‌ها را زیر سوال ببرد تا از این طریق نظام اسلامی را مورد حمله قرار دهد.

حاج محمدی با بیان اینکه بازپروری و باز اجتماعی نمودن زندانیان مهمترین هدف ماست گفت: در ماده ۲ آئین نامه اجرایی جدید سازمان زندان‌ها، بنا نهادن امور بر پایه احترام و ادب به عنوان اولین زنجیره فعالیت‌های اصلاحی و تربیتی تعیین شده است.

رئیس سازمان زندان‌ها اظهار داشت: از آغاز مسئولیت در سازمان زندان‌ها همه جهت گیری ها، سیاست گذاری ها، اولویت بندی ها، سفرهای مکرر استانی، همنشینی با زندانیان و به تصویر کشیدن اقدامات و فعالیت‌های زندان‌ها، بخاطر تغییر نگاه جامعه و مسئولین نسبت به زندان، زندانی و خانواده او بوده و نباید اجازه دهیم یک اتفاق کوچک همه آن دستاوردها را زیر سوال ببرد.

وی با بیان اینکه همه باید برای تحقق سیاست‌های سازمانی همدل و همراه باشند گفت: قابل قبول نخواهد بود به بخاطر ضعف و کم کاری ما، آسیبی به وجه نظام وارد شود.

عضو شورای عالی قوه قضائیه با تاکید مجدد بر اهتمام جدی سازمان بر اجرای دقیق برنامه‌های اصلاحی و تربیتی اظهار داشت، همه مدیران و کارکنان در زندان‌های سراسر کشور باید تلاش کنند تا چنین اتفاقاتی تکرار نشود و حتماً با هرگونه تخلف اداری برخورد می‌گردد.

حاج محمدی در ادامه به موضوع اشتغال زندانیان و حمایت از خانواده‌های آنان نیز اشاره کرد و گفت: خوشبختانه برخی از استان‌ها توانسته‌اند به نقطه هدف گذاری اشتغال ۸۰ درصدی محکومان واجد شرایط برسند که جا دارد از همت و زحمات آنان تشکر کنیم.

وی با تاکید بر لزوم مراقبت کامل از خانواده زندانیان گفت: سرکشی از خانواده زندانیان آغاز راه حمایت و مراقبت از آنان است همه باید دغدغه مند باشیم و نباید فقط به اقداماتی مانند توزیع بسته‌های معیشتی بسنده کرد.

حاج محمدی در پایان خطاب به مدیران زندان‌های سراسر کشور عنوان داشت: در دور دوم سفرهای استانی، اشکالات مشاهده شده در سفرهای قبلی بررسی می‌شود.