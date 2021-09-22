شکل گیری شبکه امت و امامت در محلات به محوریت مساجد ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر میرمحمدیان ظهر چهارشنبه در نشست هم اندیشی منطقهای شهید بیاضی با اشاره به اهمیت مواسات و همدلی به مرکزیت و محوریت مساجد در کشور باتاکید بر شکل گیری شبکه امت و امامت اظهار داشت: باید با تمام قوا حرکت کنیم و پرچم را به دست صاحب اصلی آن برسانیم.
وی احیای مساجد و شبکه امت و امامت را امری ضروری دانست و گفت: باید خانوادهها و همسران طلاب نیز در این طرح شرکت کنند و همه باید وارد میدان جهاد شویم و کمک کنیم تا مسیر نورانی هموار شود.
حجت الاسلام ناصر شکریان مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به اینکه روحانیت و طلاب جزو سربازان حضرت امام زمان (عج) به شمار میروند، گفت: باید تا آخر در این مسیر ثابت قدم باشم.
وی شناسایی محله و ظرفیتها، شناخت آسیبها را از جمله وظایف امامان محله یاد کرد.
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