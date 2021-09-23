رویکرد وزارت کشور انتخاب استاندارهای مردمی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت کشور، احمد وحیدی درباره انتخاب استانداران افزود: استان و استانداری خانه مردم استان است و مردم با ارائه ایدهها و راهکارها در روند توسعه استانشان سهیم میشوند.
وی ادامه داد: برای همین تلاش بر انتخاب استاندار مردمی است و اهمیت حمایت مردم از استاندار و حمایت همه گروهها و جریانات سیاسی و اجتماعی مؤثر است و همگی این امور میتواند در موفقیت استاندار تأثیرگذار باشد.
وزیر کشور اضافه کرد: رویکرد این وزارتخانه انتخاب بهترینها برای سمت استانداری است، بر این اساس چهرههایی را معرفی میکند که بتوانند مسائل استان را پیش برده و منجر به پیشرفت و منافع استان شود.
وحیدی ادامه داد: جایگاه استانداران به خاطر نقش محوریشان در مسائل توسعهای استان، هماهنگی در امور استان و تحرک در روند پیشرفت استان؛ امری بسیار مهمی است.
وی با تأکید بر این موضوع که مدیریت سیاست داخلی در کشور با محوریت استانداران سراسر کشور است، گفت: در کنار این موضوع پیاده کردن سیاستهای دولت در سطح مناطق مختلف کشور بر عهده استانداران است.
وزیر کشور با اشاره به مسئولیت خطیر استانداران در کشور گفت: متناسب با همین نقش خطیر، انتخاب افراد برای این جایگاه که بتوانند در سطح استان وفاق ایجاد کنند و مسیر پیشرفت و توسعه استان را هموار کنند؛ نیازمند به جستوجو و بررسیهای کارشناسی و هماهنگیهای همهجانبه است.
وحیدی با تأکید بر اینکه رویکرد وزارت کشور بر انتخاب بهترینها برای سمت استانداریها است، گفت: در این عرصه شاخصهایی نظیر سلامت اقتصادی، عقلانیت انقلابی، کارآمدی، قانونمداری، پیگیری پیشرفت اقتصادی استان، تقویت مشارکت همهجانبه استان و فعالسازی ظرفیتهای استان، مردمداری، ایجاد وفاق در استان، محور ارزیابی است.
وی در این خصوص گفت: چهرههای سیاسی با این شاخصهای ارزیابی شدهاند و گزینهها در مراحل نهایی است و به هیئت دولت برای تصویب نهایی ارسال میشود.
وزیر کشور در بخش دیگری از صحبتهای خود به تعیین استانداران جدید چهار استان خوزستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد اشاره کرد و گفت: بنا داریم در هر هفته در جلسه هیئت دولت، استانداران جدید سایر استانها را به تدریج مشخص کنیم.
وحیدی معیار اصلی در انتخاب استاندار را انتخاب بهترینها دانست و تصریح کرد: اصل بر تغییر استانداران نیست، بلکه اصل بر انتخاب بهترین استاندار است و اگر استانداری شاخصهای بهترین گزینه را داشته باشد، اصراری بر تغییر استاندار نخواهیم داشت.
وی اضافه کرد: رویکرد وزارت کشور بر انتخاب چهرههایی است که بتوانند مسائل استان را پیش ببرند و پیشرفت و منافع استان را موجب شوند و در این میان بومی بودن استاندار به شرط توانمندی اولویت است.
وزیر کشور درباره مهمترین مشکل و چالش کشور در شرایط کنونی، یعنی شیوع بیماری کرونا و آثار آن گفت: موضوع کرونا مهمترین مشکل کشور است که علاوه بر موضوع بیماری، تأثیرات اقتصادی و اجتماعی دارد و برای همین مدیریت و مهار کامل این بیماری در اولویت برنامه دولت و رئیسجمهوری قرار گرفته است.
وحیدی ادامه داد: رئیسجمهور کشور همه ظرفیتها و توان کشور را برای حل مسئله بیماری کرونا بسیج کردهاند و تاکنون نتایج و آثار خوبی از این بسیج همگانی در کشور گرفته شده است.
وی تصریح کرد: تمام تلاش دولت و وزارت کشور به عنوان دستگاه حاکمیتی و فرابخشی، بر کاهش تلفات و فوتیها است، چرا که مرگ هرکدام از شهروندان، خانوادهای را داغدار و همه ما را متأسف میکند.
وزیر کشور گفت: در این عرصه نیازمند همراهی و حمایت کامل مردم در قالب رعایت پروتکلهای بهداشتی، حفظ فاصلهگذاری اجتماعی و حضور در پایگاههای واکسیناسیون هستیم و با عزم ملی و احساس مسئولیت همگانی وضع بیماری در کشور به بهبودی کامل برسد.
فرمانده قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا خاطرنشان کرد: مراقبتها باید مشترک باشد یعنی تأمین به موقع واکسن، گسترش مراکز واکسیناسیون از وظایف دولت است که با زمینهسازیهای خوبی در این عرصه انجام شده است، امید داریم با رعایت و همراهی خوب مردم مشکل بیماری در کشور حل شود.
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