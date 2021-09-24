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۲ مهر ۱۴۰۰، ۱۳:۴۷

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛

دنیا به سمت درمان بیماران‌ با همفکری علمی می رود

دنیا به سمت درمان بیماران‌ با همفکری علمی می رود

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سیاست دنیا را درمان بیماران با همفکری علمی دانست و گفت: متأسفانه چنین سیاستی در کشور ما مشاهده نمی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جلیل حسینی، روز جمعه دوم مهر ۱۴۰۰ در حاشیه وبینار بررسی علل، تشخیص و درمان "مننگوسل" و "میلو مننگوسل" و "اسپاینا بیفیدا"، افزود: امروزه برای درمان خیلی از بیماری‌ها شاهد همفکری علمی متخصصین رشته‌های مختلف پزشکی هستیم.

این متخصص اورولوژی با تاکید بر اهمیت برگزاری چنین کنگره‌ها و سمینارهای علمی، تصریح کرد: امروزه همفکری در زمینه درمان بیماران، سیاست دنیا شده است و خیلی از کشورها در همین مسیر گام بر می‌دارند.

حسینی ادامه داد: این مدل کار امروز مدل دنیا شده است، اما متأسفانه کشور ما هنوز به این سیاست و مدل رو نیاورده است و هر تخصص برای خودش درمان می‌کند.

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در ارتباط با وضعیت ناباروری در کشور، گفت: مطالعات بین المللی و داخلی نشان می‌دهد که ۱۵ درصد زوجین در سنین باروری، نابارور هستند. با عبارتی از ۱۲ میلیون زوج، بین ۲ تا ۳ میلیون زوج در کشور نابارور هستند.

وی افزود: سهم ناباروری زن و مرد، ۵۰ به ۵۰ است.

کد مطلب 5312182

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