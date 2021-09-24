۳۷۳ بیمار کرونایی در خراسان شمالی بستری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد هاشمی عصر جمعه در گفتگو با شبکه اترک خراسان شمالی اظهار کرد: با اعلام نتایج قطعی آزمایش‌های انجام شده، طی ۲۴ ساعته گذشته و تا ظهر امروز متأسفانه ۴ نفر از بیماران مبتلا به کرونا در استان فوت شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ادامه داد: با بستری ۸۷ بیمار جدید طی ۲۴ ساعت گذشته، هم اکنون ۳۷۳ بیمار دارای علائم بیماری کووید ۱۹ در بیمارستان‌های استان بستری هستند.

وی افزود: هم اکنون واکسیناسیون در استان از سرعت قابل قبولی برخوردار است و تاکنون بیش از ۵۱ درصد جامعه هدف در استان واکسن دریافت کرده‌اند.

هاشمی بیان داشت: به دنبال افزایش سرعت واکسیناسیون خصوصاً در مناطق روستایی هستیم؛ اکنون روزانه حدود ۱۰ هزار دز واکسن در استان تزریق می‌شود.

وی در انتها گفت: از همه مردم درخواست می‌کنیم شدیداً به رعایت پروتکل‌ها پایبند باشند و به محض شروع علائم بیماری به در دسترس ترین پزشک مراجعه کنند.