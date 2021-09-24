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۲ مهر ۱۴۰۰، ۱۹:۱۹

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی:

۳۷۳ بیمار کرونایی در خراسان شمالی بستری هستند

۳۷۳ بیمار کرونایی در خراسان شمالی بستری هستند

بجنورد- رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از فوت ۴ بیمار کرونایی در استان خبر داد و گفت: اکنون ۳۷۳ بیمار دارای علائم بیماری کووید ۱۹ در بیمارستان‌های استان بستری هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد هاشمی عصر جمعه در گفتگو با شبکه اترک خراسان شمالی اظهار کرد: با اعلام نتایج قطعی آزمایش‌های انجام شده، طی ۲۴ ساعته گذشته و تا ظهر امروز متأسفانه ۴ نفر از بیماران مبتلا به کرونا در استان فوت شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ادامه داد: با بستری ۸۷ بیمار جدید طی ۲۴ ساعت گذشته، هم اکنون ۳۷۳ بیمار دارای علائم بیماری کووید ۱۹ در بیمارستان‌های استان بستری هستند.

وی افزود: هم اکنون واکسیناسیون در استان از سرعت قابل قبولی برخوردار است و تاکنون بیش از ۵۱ درصد جامعه هدف در استان واکسن دریافت کرده‌اند.

هاشمی بیان داشت: به دنبال افزایش سرعت واکسیناسیون خصوصاً در مناطق روستایی هستیم؛ اکنون روزانه حدود ۱۰ هزار دز واکسن در استان تزریق می‌شود.

وی در انتها گفت: از همه مردم درخواست می‌کنیم شدیداً به رعایت پروتکل‌ها پایبند باشند و به محض شروع علائم بیماری به در دسترس ترین پزشک مراجعه کنند.

کد مطلب 5312486

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