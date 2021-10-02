خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: سفر یک‌روزه حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای به قزوین (پنجشنبه ۸ مهر) در قامت ریاست قوه قضائیه در حالی به پایان رسید که در ۲۴ ساعت گذشته حواشی زیادی در رابطه با این سفر در فضای مجازی دیده می‌شود.

روزهای قبل از این سفر، حرف و حدیث‌های زیادی در بین نیروهای جوان و انقلابی دیده می‌شد و همگان انتظار داشتند سفر یک‌روزه رئیس قوه قضائیه به استان قزوین که در ۱۵ سال اخیر سابقه نداشت فرصتی برای طرح مهمترین مسائل و دغدغه‌های جوانان استان باشد.

زمین خواری هفت سنگان و وضعیت نامعلوم این پرونده، زمین‌های نیاوران، تعاونی‌هایی همچون عظیمیه، وضعیت زندان چوبیندر، مشکل کارخانجات مهمی همچون فرنخ و مه نخ و کنتور سازی و بسیاری از مسائل دیگر، از جمله دغدغه‌های جوانان مؤمن و انقلابی بود که انتظار می‌رفت در این سفر در رابطه با آنها بحث و حداقل پاسخی دریافت شود.

روند برگزاری جلسات و نحوه مدیریت میهمانان به حدی در این سفر یک‌روزه عجیب بود که حتی فاطمه محمدبیگی در دیدار اقشار مختلف مردم نیز به این روند اعتراض کرد و خواستار تغییر شد. چیزی که تا پایان سفر نیز محقق نشد.

اما در ۲۴ ساعت گذشته واکنش‌هایی متفاوت به این سفر در فضای مجازی وجود داشته است. این در حالی است که گزارش نهایی محسنی اژه‌ای به صداوسیما این واکنش‌ها را افزایش داده و نگرانی‌ها در رابطه با دستاوردهای این سفر یک‌روزه را بیشتر کرد.

رئیس قوه قضائیه در گفتگویی که فقط با صداوسیمای مرکز استان انجام شد، مهم‌ترین دستاورد این سفر را تخصیص ۱۵۶ میلیارد تومان اعتبار به استان عنوان کرده که ۳۲ میلیارد تومان آن نیز از محل استانداری تأمین خواهد شد.

بیان کلی دستاوردها بدون اشاره به جزئیات و همچنین بی‌پاسخ ماندن تمامی دغدغه‌های جوانان و مردم که حتی بخش اعظمی از آن‌ها کارگران استان بودند نگرانی‌ها را افزایش داده است.

یکی از مطالبی که در رابطه با طرح این دغدغه‌ها خیلی موردتوجه قرار گرفت واکنش زهرا عبداللهی سردبیر خبرگزاری ایسنا در قزوین وی بود.

وی با انتشار مطلبی در فضای مجازی عنوان کرد: دستاورد سفر رئیس قوه قضائیه به قزوین اختصاص ۱۵۶ میلیارد تومان به دادگستری و مجموعه‌های قضائی بود که ۳۲ میلیارد تومان آن را استاندار حاتم‌بخشی کرد. چند جلسه برگزار شد که کارمندان دادگستری و قضات و بعدش نمایندگان دلالان ببخشید ببخشید فعالان اقتصادی آمدند و مطالباتشان را مطرح کردند. جمعی از مردم هم آمدند و نامه‌هایشان را به مسئولان عالی دادند و درد دل کردند و رفتند. هفت سنگان و زمین‌خواری‌ها و مشکلات خصوصی‌سازی نادرست و فرنخ و مه نخ و کارگرانی که سفره‌شان خالی است هم که…اگر این سفر دستاورد ملموس دیگری داشت که بنده به‌عنوان خبرنگار در اتاق ایزوله بدون اینکه بتوانم به‌عنوان نماینده افکار عمومی مواجهه مستقیم با رئیس قوه داشته باشم، متوجه نشده بنده را آگاه کنید.

یکی از اشاره‌های دارای اهمیت عبداللهی توجه به عدم دیدار اصحاب رسانه با رئیس قوه بود تا جایی که تیم رسانه‌ای همراه کننده در این سفر نه‌تنها مصاحبه‌ای با رئیس قوه نداشتند، بلکه حتی از نزدیک موفق به دیدار با وی نیز نشدند و در تمام طول این سفر در اتاقی به غیر از محل برگزاری برنامه نگه‌داری شدند.

تا کی قرار است قوه در روایت درست برای افکار عمومی بازنده باشد؟

اما یکی دیگر از واکنش‌ها نسبت به این سفر مربوط به جابر خرم نیا مدیر خبرگزاری فارس و فعال رسانه‌ای و فرهنگی استان قزوین است.

وی با گلایه تلویحی نسبت به برنامه‌ای که نامش نشست خبری بود عنوان کرد: در برنامهٔ دیدارهای شما، نشست خبری پیش بینی شده بود، نشست خبری تنها با یک خبرنگار صداوسیما، یک پرسش و یک دوربین! نیک می‌دانیم این نشست خبری نیست بلکه ارائهٔ بیانات رئیس محترم قوه خطاب به مردم است!

این فعال فرهنگی با بیان اینکه با رفتن رئیس قوه قضائیه انبوه مسائل مورد انتظار افکار عمومی، در ذهن آن‌ها مبهم و حل نشده باقی ماند بیان کرد: روشن نشدن این ابهامات در افکار عمومی سفر شما را بدون نتیجه نشان خواهد داد و این اصلاً خوب نیست.

وی با طرح برخی پرسش‌های به‌جامانده در ذهن افکار عمومی در این سفر یک‌روزه در یادداشت خود که در فضای مجازی منتشر شده گفت: جناب قاضی‌القضات، اگر فرصت پرسشگری داشتم از شما می‌پرسیدم پرونده‌های هفت سنگان و نیاوران به چه سرانجامی رسیدند؟ آیا آنچه در پرونده رخ داده خودتان را برای تحقق عدالت قانع می‌کند؟ چه تضمینی برای عدم تکرار ویژه خواری‌ها و تبعیض‌ها آن‌هم توسط زورمندان همیشه طلبکار (که اشتیاق تملک زمین‌های مرغوب استانم سیرابشان نمی‌کند) وجود دارد؟ تکلیف واحدهای تولیدی مشکل‌دار استان من مانند کنتور سازی ایران که زخم خوردهٔ واگذاری نادرست هستند چه می‌شود؟ تکلیف کارخانه‌هایی که زمین‌شان صاف شد چه می‌شود؟ مردم چوبیندر چه زمانی از عوارض قرارگیری زندان در محل زندگی‌شان راحت شده و انتقال زندان مرکزی قزوین را شاهد خواهند بود؟ پرونده‌های خاص و یکه‌تازی برخی چه سرانجامی پیدا می‌کند؟

خرم نیا اما تیزبینانه به نکته‌ای دیگر اشاره می‌کند. سؤالی که یک‌بار برای همیشه باید به آن پاسخ داده شود و آن این است که تا کی قرار است قوه در روایت درست برای افکار عمومی بازنده باشد؟

دانشجوها در این دیدار خیلی سهم نداشتند

اما یکی دیگر از انتقادات مربوط به تعدادی از فعالان دانشجویی استان بود. علیرضا یوسفی از فعالان دانشجویی نیز با انتشار پستی در فضای مجازی با انتقاد از بی‌توجهی به دانشجویان و ندادن میز خطابه به جنبش‌های دانشجویی مطالبه گر در استان قزوین گفت: آیا دانشجویان در خط اول مطالبه و حل مشکلات مردم و فساد ستیزی در چارچوب انقلاب نبودند؟

فاطمه نصیری یکی دیگر از فعالان جنبش دانشجویی در استان قزوین با اشاره به اینکه دانشجویان مدت‌ها منتظر این سفر و طرح مطالباتشان با رئیس قوه بودند گفت: قشر دانشجو بیشترین فعالیت و مطالبات در خصوص مسائل و معضلات قزوین را داشتند و حداقل انتظار ما یک تریبون برای تشکل‌های مختلف دانشجویی بود که به هر دری زدیم و هر نوع پیگیری که می‌توانستیم کردیم ولی خب ظاهراً دانشجوها در این دیدار خیلی سهم نداشتند.

دیدارها اصلاً کاربردی نبود

رسول ملاحسنی فعال فرهنگی و اجتماعی استان قزوین نیز با انتشار پستی در فضای مجازی نوشت: سفر رئیس محترم قوه قضائیه به قزوین حواشی زیادی داشت، از حذف دانشجویان در دیدارها تا پروتکل‌هایی که اجازه نداد حتی یک خبرنگار سؤالش را از جناب آقای محسنی اژه‌ای بپرسد.

از نظر این فعال فرهنگی اجتماعی بزرگ‌ترین حاشیه این سفر این بود که مشخص نشد این آمدن چه دردی از مردم دوا کرد و متأسفانه برنامه‌ریزی دیدارها اصلاً کاربردی نبود.

ملاحسنی در این پست خود بیان کرد: ما انتظار داشتیم قاضی‌القضات را درب زندان مرکزی که داخل بافت شهری افتاده ببینیم. انتظار داشتیم آقای رئیس سری به مه نخ فرنح یا کنتور سازی یا هفت سنگان بزند. جلسات کانالیزه شده با افراد خاص به‌مرور نگاه ما را به مشکلات واقعی خواهد بست.

دستاورد این سفر برای مردم استان چه چیزی بود وقتی نیازهای اصلی شنیده نشد؟

پایگاه خبری تحلیلی تیتر قزوین که متعلق به جریان اصلاحات در استان است نیز با انتشار مطلبی به قلم سید مصطفی جعفری با عنوان «خبرنگارانی که از پشت درهای بسته اخبار سفر رئیس دستگاه قضا را پوشش دادند» نوشت: خبرنگارانی که مطالبات متعددی داشتند پشت درهای بسته و از یک اتاق که فقط صوت جلسات در آن پخش می‌شد اخبار را پوشش داده و حتی یک برخورد هم با رئیس دستگاه قضا نداشتند، رعایت پروتکل‌های بهداشتی علت این نوع برخورد بود، که البته بهانه خوبی بود برای عدم رویارویی و مواجهه مستقیم با چالش‌ها و مشکلات استان قزوین از زبان خبرنگارانی که مردم استان به آن‌ها چشم امید داشتند.

سید مصطفی جعفری مدیر مسئول این پایگاه در پایان تحلیل خود از دستاوردهای این سفر نوشته است: دستاورد این سفر برای مردم استان چه چیزی بود وقتی نیازهای اصلی شنیده نشد؟ قطعاً شنیدن نیازها از تعداد محدودی که با آن‌ها جلسه برگزار شد، شنیدن تمام نیازهای مردم استان نبود؛ البته این جلسات هم نیاز بود ولی کافی و در حد انتظار حداقلی مردم استان نبود.

به گزارش مهر، بی‌پاسخ ماندن بخش اعظمی از سوالات در رابطه با مشکلات قضائی موجود در استان قزوین امید مردم به این سفر را کمرنگ کرده و به نظر می‌رسد دستگاه قضا در استان قزوین باید برای پاسخ به این سوالات چاره‌اندیشی کند.

شعبانی رئیس‌کل دادگستری در استان قزوین که هنوز هفته‌های نخستین مدیریت خود در این مجموعه را پشت سر می‌گذارد بدون شک راهی سخت برای پاک کردن ناامیدی از اذهان عمومی قزوین دارد.