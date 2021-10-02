شروع سال آبی جدید با کسری ۳۱۴ میلیون مترمکعبی سدها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت آب منطقه‌ای تهران، یوسف رضاپور افزود: کارنامه سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را درحالی می‌بندیم که میزان بارش‌های کشور در مقایسه با متوسط بلند مدت با کاهش ۳۷ درصدی مواجه بوده و همین امر در حوزه عملکرد استان تهران و حوضه آبریز سدهای پنجگانه تهران نیز مشهود بوده و ورودی آب به مخازن سدهای تهران را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران با بیان اینکه مقایسه میزان بارش‌ها در حوزه عملکرد استان بیانگر کاهش ۳۴ درصدی نزولات جوی سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ نسبت به ۴۶۱ میلی‌متر بارش سال آبی گذشته است، تصریح کرد: همین امر با توجه به عدم بارش برف و نبود پوشش برفی مناسب در حوضه آبریز سدهای تأمین کننده آب شرب کلانشهرهای تهران و کرج در زمستان سال ۹۹ و عدم بارش در فروردین ماه سال جاری (ثبت تنها ۲.۳ میلی‌متر بارش در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ به عنوان کم بارش‌ترین فروردین ماه دوره آماری ۵۲ ساله) موجب شد اندک برف موجود در حوضه آبریز سدها نیز به تدریج ذوب شده و شاهد رواناب و سیلاب‌های ناشی از ذوب برف نباشیم و میزان ورودی آب به مخازن سدهای پنج گانه تهران را با کاهش ۴۰ درصدی نسبت به سال آبی گذشته مواجه ساخت.

وی همچنین تاکید کرد: باوجود موارد یاد شده، شاید استان تهران در مقایسه با سایر استان‌های درگیر با بحران خشکسالی حادث شده در کشور، چالش و مشکلات به مراتب کمتری را در نیمه اول سال ۱۴۰۰ شاهد بود.

رضاپور با اشاره به اینکه اکنون در آستانه فصل پاییز و شروع سال آبی جدید، متأسفانه با ۵۰۳ میلیون متر مکعب ذخیره آبی و کسری ۳۱۴ میلیون مترمکعبی نسبت به سال گذشته وارد سال آبی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ می‌شویم، یادآور شد: حجم ذخیره آبی در مخازن سدهای امیرکبیر و طالقان در سامانه غرب ۳۲۶ میلیون متر مکعب بوده و در مقایسه با مخزن نرمال انتهای شهریور کمبود ۱۳۶ میلیون متر مکعبی و در سامانه شرق سدهای لتیان، لار و ماملو با حجم ذخیره ۱۷۶ میلیون متر مکعبی کاهش ۲۳۲ میلیون متر مکعبی نسبت به مخزن نرمال انتهای شهریور مواجه شده‌اند.

وی ادامه داد: با توجه به پیش بینی‌های سازمان هواشناسی مبنی بر بارش‌های کمتر از نرمال در مهر و آبان ماه و افزایش نیم تا دو درجه‌ای دما در مقایسه با آمار بلندمدت در فصل پاییز سالجاری، درصورت تداوم خشکسالی حاکم در کشور و حوضه آبریز سدهای تحت پوشش و روند نزولی آب ورودی به مخازن سدهای تحت پوشش، سال سختی را به لحاظ تأمین مطمئن و پایدار آب رقم زده و وضعیت تأمین آب شرب به‌خصوص در سامانه شرق را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران در پایان خاطرنشان کرد: همراهی یکایک شهروندان می‌تواند یکی از راهکارهای مؤثر در برون رفت از بحران خشکسالی و بهره برداری بهینه از منابع آبی محدود در اختیار و کاهش آثار سو و تبعات ناشی از کم آبی باشد.