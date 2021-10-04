تزریق ۵۶۸ هزار دُز واکسن کرونا در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز یزدانپناه گفت: ۸۴.۵ درصد واکسن تحویلی به استان تزریق شده است.

وی بیان کرد: از ابتدای توزیع واکسیناسیون تاکنون ۶۷۲ هزار و ۴۲۸ دُز واکسن تحویل دانشگاه علوم پزشکی استان شده است.

وی ادامه داد: طی ۲۴ ساعت گذشته تعداد افراد واکسینه شده نوبت اول ۱۰ هزار و ۳۵۹ نفر و واکسینه شده نوبت دوم ۴ هزار و ۷۵ نفر است که در مجموع طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۴ هزار و ۴۳۴ دُز واکسن تزریق شد.

وی به افراد واکسینه شده نوبت اول اشاره کرد و گفت: تعداد افراد واکسینه شده در نوبت اول ۳۸۰ هزار و ۶۲۹ نفر و افراد واکسینه شده نوبت دوم ۱۸۷ هزار و ۲۴۸ نفر است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج همچنین گفت: متأسفانه ۲ بیمار کرونایی در استان در ۲۴ ساعت گذشته جان خود را از دست دادند و شمار قربانیان این بیماری در کهگیلویه و بویراحمد به ۹۵۱ نفر افزایش یافت.

یزدان پناه افزود: هم اکنون ۲۱۶ نفر بیمار کرونایی در بیمارستان‌های معین کرونا در استان بستری، که از این تعداد ۱۱۲ نفر کرونای قطعی و ۲۲ نفر هم در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها بستری هستند.

یزدان پناه اضافه کرد: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون ۷۲ هزار و ۵۹۵ بیمار کرونایی در کهگیلویه و بویراحمد بهبود یافته‌اند.

وی ادامه داد: از مجموع ۳۳۴ نمونه PCR از آزمایشگاه سلولی مولکولی یاسوج و دهدشت، ۳۶ درصد موارد مثبت بوده که بیشترین موارد مثبت در شهرستان بویراحمد گزارش شده است.