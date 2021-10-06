به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، نمایشگاه گروهی هنری «هم‌خانه» به کوشش هنرمندان افغانستانی مقیم ایران و حمایت اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران و همکاری خانه هنرمندان ایران از ۱۶ تا ۲۶ مهر در ۲ گالری ممیز و زمستان خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود و میزبان علاقه‌مندان به هنرهای تجسمی خواهد بود.

محمدحسین احمدی، محمد ارزگانی، زهرا اسماعیلی، بتول اکبری، فاطمه اکبری، محمدموسی اکبری، ثریا جعفری، بتول رحیمی، زارا رسولی، حمیده سهرابی، شکیلا عالمی، علیخان عبداللهی، بهرامشاه محمودی، حکیمه قنبری، محمدمهدی میرزایی و فاطمه میرزایی هنرمندانی هستند که آثارشان در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار می‌گیرد.

علاقه‌مندان برای بازدید از این نمایشگاه می‌توانند از ۱۶ تا ۲۶ مهر ۱۴۰۰ (به جز شنبه‌ها) از ساعت ۱۵ الی ۲۰ به خانه هنرمندان ایران مراجعه کنند.