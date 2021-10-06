به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی اکبر جاویدان بعد از ظهر امروز در نشست خبری به مناسبت هفته نیروی انتظامی شعار این هفته را پلیس هوشمند و امنیت پایدار اعلام و اظهار کرد: نیروی انتظامی بر اساس شاخص‌هایی استان‌های سراسر کشور را به صورت ماهیانه مورد ارزیابی قرار می‌دهد که بر اساس این ارزیابی‌ها، شاخص امنیت در کرمانشاه خوب است اما احساس امنیت کمتر از میزان واقعی است.

وی با اشاره به جایگاه این استان بر اساس وقوع جرایم نسبت به درصد جمعیت، افزود: کرمانشاه در حوزه مجموع سرقت‌ها در رتبه ۱۲، سرقت‌های مهم رتبه ۱۱، سرقت‌های به عنف رتبه ۱۵، قتل رتبه ۱۲، شرارت رتبه ۲۳، مفاسد اجتماعی رتبه ۱۸، جرایم مالی رتبه ۱۹، جعل رتبه ۱۹، نزاع رتبه ۱۹، تعداد دستگیرشدگان رتبه ۲۵، تصادفات رتبه ۳۱، مواد مخدر رتبه ۲۸ و موضوعات دیگر رتبه ۲۱ کشوری را دارد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه جایگاه این استان در جرایم با وجود بسیاری از مشکلات نسبت به سال‌های گذشته بهبود یافته است، تصریح کرد: بیش از ۹۳ درصد از جرایم ثبت شده در این استان مربوط به سرقت‌ها است که این موضوع در کشور به یک معضل تبدیل شده است.

‏وی به تشریح عملکرد نیروی انتظامی استان کرمانشاه در نیمه نخست سال جاری پرداخت و گفت: در مجموع طی مدت مذکور ۱۷ هزار و ۹۵۱ فقره سرقت در سطح استان رخ داده که ۶۶ درصد از این سرقت‌ها کشف و سارق آنها نیز دستگیر شده است.

میانگین وقوع سرقت در کرمانشاه یک درصد پایین‌تر از میانگین کشوری است

جاویدان با بیان اینکه وقوع سرقت‌ها در این استان نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته است، اضافه کرد: میانگین افزایش وقوع سرقت در کشور ۱۱ درصد بوده که کرمانشاه یک درصد پایین‌تر از این میانگین است.

به گفته وی، در این استان سرقت‌های مهم ۴ درصد و سرقت‌های خُرد ۱۲ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته، که غالب این سرقت‌ها، سرقت سیم و کابل برق بوده و اکثر سارقین نیز معتادین متجاهر هستند.

جاویدان با اشاره به مجموع دستگیرشدگان، خاطر نشان کرد: طی شش ماهه نخست سال جاری تعداد ۱۷ هزار و ۳۹۸ نفر در رابطه با جرایم مختلف در استان کرمانشاه دستگیر شده‌اند.

فرمانده نیروی انتظامی استان کرمانشاه به حوزه مأموریت پلیس ۱۱۰ اشاره کرد و گفت: این مرکز یکی از مراکز مهم نیروی انتظامی است که اولویت و ضرورت رسیدگی به جرایم مهم و یا در حال وقوع را دارد، بنابراین طی نیمه نخست سال جاری ظرفیت مرکز فوریت‌های این استان ۲۰ درصد ارتقا یافته است.

‏وی خاطر نشان کرد: طی مدت مذکور ۶۳۰ هزار بار در استان کرمانشاه با مرکز ۱۱۰ تماس برقرار شده و مجموع عملیات‌های این مرکز به ۲۳۹ هزار و ۴۵ عملیات می‌رسد.

کشف ۲.۵ تن مواد مخدر در کرمانشاه طی ۶ ماه

جاویدان با اشاره به حوزه مواد مخدر، گفت: طی نیمه نخست سال جاری ۲ تن و ۴۵۵ کیلو مواد مخدر در این استان کشف شده که نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش کشفیات داشته‌ایم و نیز ۲۹ باند مواد مخدر نیز منهدم شد.

وی با بیان اینکه بیشترین کشفیات مواد مخدر در این استان تریاک بوده است، تصریح کرد: اکثر این مواد از شهرهای شمال شرق کشور وارد کرمانشاه می‌شود.

وی با بیان اینکه هفته نیروی انتظامی امسال به دلیل تقارن با ایام عزاداری دهه آخر صفر از ۱۷ تا ۲۳ مهر ماه برگزار می‌شود به تشریح برنامه‌های تدارک دیده شده این هفته در استان کرمانشاه پرداخت و افزود: روز شنبه مصادف با اولین روز از هفته ناجا، صبحگاه عمومی در ستاد انتظامی استان با حضور فرماندهان نیروهای مسلح، اعضای شورای تأمین، امام جمعه و استاندار کرمانشاه برگزار می‌شود.

جاویدان اضافه کرد: در این روز تجلیل از تعدادی از فرماندهان و مدیران نمونه ناجا، خانواده‌های شهدا و جانبازان، اعطا درجه ترفیع تعدادی از نیروها و حضور در صدا و سیما و خبرگزاری‌ها انجام می‌شود.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: در روز دوم هفته ناجا برنامه جشنواره کلانترهای برتر استان همزمان با سراسر کشور، ارائه خدمات پزشکی و دندانپزشکی رایگان معاونت بهداری ناجا به اقشار نیازمند و جلسه مشترک با اتاق اصناف برگزار می‌شود.

جاویدان بیان کرد: در روز سوم این هفته دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و تجدید پیمان با آرمان‌های حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری، تجلیل از خانواده شهدا، اجرای طرح مردم یاری در مناطق حاشیه و محروم شهر، عیادت از بیماران در بیمارستان حضرت ابوالفضل، برگزاری همایش سراسری بانوان فرهنگ یار ترافیک و… انجام خواهد شد.

به گفته وی، افتتاح چندین طرح عمرانی از جمله افتتاح ساختمان آماد و پشتیبانی یگان‌ها در چالابه، یادمان شهید گمنام و ساختمان قرارگاه امام علی (ع)، مراسم تجلیل از خیرین حوزه امنیت، تجلیل از حافظان نظم و امنیت و شورای معتمدین پلیس در سطح محلات از برنامه‌های تدارک دیده شده در چهارمین روز از هفته ناجا است.

جاویدان ادامه داد: در روز پنجم این هفته برنامه ملاقات مردمی به صورت حضوری و تلفنی، جلسه اندیشه ورزی با حضور اساتید و نخبگان دانشگاه در حوزه معضلات و آسیب‌های اجتماعی، نشست علمی در رابطه با بیانیه گام دوم انقلاب، برگزاری همایش موتورسواران قانون‌مند در شهرستان سنقر و کلیایی و سرکشی به خانواده‌های کارکنان ناجا را خواهیم داشت.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا، دیدار و سرکشی با خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان، حضور کارکنان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در نمازجمعه و سخنرانی پیش از خطبه‌ها، دیدار با خانواده شهدای ناجا و… در این استان از جمله برنامه‌های تدارک دیده شده در روز ششم و هفتم هفته ناجا است.