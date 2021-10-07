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۱۵ مهر ۱۴۰۰، ۱۴:۱۹

امیرعبداللهیان در جمع خبرنگاران:

ایران در کنار لبنان خواهد ماند/ بیگانگان عامل تنش در منطقه هستند

ایران در کنار لبنان خواهد ماند/ بیگانگان عامل تنش در منطقه هستند

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن مثبت ارزیابی کردن گفتگوهای ایرانی و سعودی گفت: معتقدیم حضور نیروهای خارجی و بیگانگان در منطقه عامل اصلی مشکلات و تنش‌ها در منطقه ماست.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان عصر امروز (پنجشنبه) پس از دیدار با «نبیه بری» رئیس مجلس لبنان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران همکاری‌های بسیاری با لبنان در زمینه‌های مختلف خواهد داشت. ایران پر قدرت در کنار لبنان خواهد ماند.

وی عنوان کرد: در گفتگوها بر ضرورت توسعه همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های مختلف تاکید داشتیم و از نقش ویژه مقاومت درمقابل رژیم صهیونیستی تجلیل به عمل آوردیم.

امیرعبداللهیان با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران با قدرت در کنار لبنان در تمام لحظات و بحران‌ها خواهد ایستاد گفت: اتفاق نظر داشتیم که مشکلات منطقه‌ای در درون منطقه باید حل و فصل شود.

وی اضافه کرد: تداوم گفتگوهای ایرانی و سعودی را مثبت ارزیابی کردیم و معتقدیم حضور نیروهای خارجی و بیگانگان عامل اصلی مشکلات و تنش‌ها در منطقه ماست.

وزیر امور خارجه کشورمان در پایان گفت: همچنین در مورد تحولات در افغانستان گفتگوهای مفصلی با یکدیگر داشتیم و بار دیگر تاکید می کنیم جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد برای عبور لبنان از شرایط کنونی هر گونه مساعدتی را به عمل بیاورد.

کد مطلب 5321809
طیبه بیات

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