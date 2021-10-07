ایران در کنار لبنان خواهد ماند/ بیگانگان عامل تنش در منطقه هستند

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن مثبت ارزیابی کردن گفتگوهای ایرانی و سعودی گفت: معتقدیم حضور نیروهای خارجی و بیگانگان در منطقه عامل اصلی مشکلات و تنش‌ها در منطقه ماست.