نگذاریداصفهان نابودشود/برای واکسن نزدن به مرگ یک نفر استناد نکنید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مجتبی میردامادی در خطبه‌های سیاسی عبادی این هفته نماز جمعه اصفهان اظهار داشت: انسان وقتی می میرد در واقع بیدار می‌شود، همه چیز را می‌فهمد و خدا را درک می‌کند.

وی با بیان اینکه انسان‌ها برای عالم بقا آفریده شده‌اند، ادامه داد: اشتباه است که انسان سرمایه خود را از دست دهد و چیزی را برای آخرتش نگذارد.

امام جمعه موقت اصفهان با بیان در اصفهان برخی نماز جمعه را در مساجد می‌خوانند و این در حالی است که بهتر از مردم در نماز جمعه حضور یابند چرا که ثواب آن به اندازه حج است.

کسی اجازه ندارد پا روی دین بگذارد

وی با اشاره به اینکه اسلام دین مماشات اما هر کسی اجازه ندارد پا روی دین بگذارد، افزود: اسلحه دست ائمه جمعه است و اگر دشمن تصمیم بگیرد که به عظمت نماز جمعه خللی وارد کند دست او را قطع می‌کند.

حجت الاسلام میردامادی با تاکید بر اینکه باید از ترییون‌های نماز جمعه وضعیت جهان پیرامون برای مردم تبیین شود، گفت: این امر ضروری است تا مردم هوشیار باشند.

برخی در اصفهان ترویج واکسن نزدن می‌کنند

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در زمینه واکسیناسیون کرونا تصریح کرد: برخی در اصفهان تزویج واکسن نزدن می‌کنند که این امر اشتباه است، باید توجه داشت که نباید به مرگ یک نفر بر اثر استفاده از واکسن استناد کنیم و واکسن نزنیم.

امام جمعه موقت اصفهان با بیان اینکه عدم واکسیناسیون منجر به مرگ گروه به گروه و خانواده به خانواده می‌شود، ادامه داد: آنهایی که تبلیغ واکسن نزدن می‌کنند گناه بزرگی را در قبال مرگ دیگران مرتکب خواهند شد.

وی با بیان اینکه استفاده از ماسک، رعایت بهداشت فردی و رعایت فاصله اجتماعی از توصیه‌های رهیر معظم انقلاب است، افزود: نباید در برابر آنچه علم عنوان می‌کند مقاومت کرد و این مقاومت‌ها جای تأسف دارد.

نباید خودمان را وابسته دشمنان کنیم

حجت الاسلام میردامادی با بیان اینکه نباید خودمان را وابسته دشمنان کنیم، ادامه داد: از ارتش بیگانه استفاده نکنید چرا که غارتگر هستند و به هر کجا ورود کنند خرابی به بار می‌آورند.

وی با بیان اینکه ما عامل به قرآن هستیم، اضافه کرد: قرآن می‌گوید به اندازه‌ای که دشمن دشمنی می‌کند ما هم دشمنی می‌کنیم، صبر ما هم حدی دارد.

زلزله و فرونشست اصفهان را تهدید می‌کند

امام جمعه موقت اصفهان افزود: تصور ما این بود که استاندار امروز در نماز جمعه حضور یابد اما باید این پیام را به وی برسانید که مردم اصفهان بیشترین رأی را به آقای رئیسی دادند، مردم اصفهان می‌فهمند معنای خدمت را و نگذارید اصفهان به نابودی کشانده شود.

وی ادامه داد: فرونشست و خطر زلزله اصفهان را تهدید می‌کند و باید فکری به حال این شهری کنید که زادگاه مؤمنان است.