بخشی از درآمدهای صنایع مستقر در بوشهر نصیب استان شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری جمعه‌شب در نشست رئیس جمهور با نخبگان، علما، ایثارگران و نمایندگان قشرهای مختلف استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر ظرفیت‌های متعددی در زمینه‌های مختلف دارد.

وی اضافه کرد: ظرفیت‌های استان بوشهر دریا و نفت و گاز و.... خلاصه نمی‌شود بلکه این استان از ظرفیت بزرگی به نام نیروی انسانی توانمند و نسل جوان امیدوارکننده برخوردار است.

نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: انتظار داریم با تدبیر رئیس جمهور از منابع انسانی استان بوشهر در رده‌های مدیریتی استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه استان بوشهر در طول تاریخ افتخارات بزرگی را آفریده است ادامه داد: استان بوشهر همیشه در مقابل استعمارگران سینه سپر کرده و دست متجاوزان را این مرز و بوم قطع کرده است.

آیت‌الله حسینی بوشهری با اشاره به اینکه استان بوشهر شهدای بزرگی را در راه اسلام و انقلاب تقدیم کرده است بیان کرد: شهدای روحانیت و شهدای ارتش، سپاه و بسیج به‌ویژه شهید مهدوی‌ها چشم و چراغ استان ما هستند و به آن‌ها می‌بالیم.

وی با اشاره به نقش مهم استان بوشهر در اقتصاد کشور تصریح کرد: این استان قطب انرژی و اقتصاد کشور است و نباید در استان بوشهر شاهد فقر باشیم و می‌طلبد که بخشی از درآمدهای این صنایع نصیب استان بوشهر شود.

نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری خواستار اختیار دادن به استاندار بوشهر برای رفع مشکلات استان شد و تصریح کرد: امیدواریم دست استاندار بوشهر را باز بگذارید تا بتواند زمینه رفع مشکلات استان را فراهم سازد.