روز موسيقي در فرهنگسراي نياوران برگزار مي شود

به گزارش گروه اخبار موسيقي خبر گزاري مهر به نقل از روابط عمومي بنياد آفرينش هاي هنري نياوران ، گروه " د يجيريد وي آلن برونه " از فرانسه و گروه موسيقي شرق طي دو شب در فضاي باز فرهنگسراي نياوران به مكالمه و محاوره با زبان موسيقي خواهند پرداخت.

بر پايه همين گزارش، كشور فرانسه از سال 1361 ، كوتاه ترين شب سال ( آخرين روز بهار) را به بزرگداشت موسيقي با شعار " امروز روز موسيقي است و وموسيقي بنوازيد" اختصاص داد و اين روز محملي گرديد براي ديدار و گرد همايي نوازند گان حرفه اي و آماتور و آشنايي با انواع سبك هاي موسيقايي با يكديگر . طي گذر سالها و متناسب با ويژگيهاي فرهنگ هر كشور، اين روز به مرور در ممالك ديگر نيز جشن گرفته شد و امروز در بيش از يكصد كشور از 5 قاره جهان، روز موسيقي برگزار مي شود.

در اين برنامه هنر مندان موسيقي سازهاي ترمپت، د يجيريدو، گيتار باس، درام، سه تار و عود، كمانچه، تنبك و دف و تبلا مي نوازند.

لازم به ذكر است كه اين برنامه با هدف ارج نهادن به گفتگوي تمدن ها و فرهنگ ها برگزار مي شود و كنسرتي است جهت ديدار و تلاقي موسيقي جاز و موسيقي سنتي ايران .