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۲۵ خرداد ۱۳۸۲، ۱۵:۵۱

روز موسيقي در فرهنگسراي نياوران برگزار مي شود

روز موسيقي در فرهنگسراي نياوران برگزار مي شود

فرهنگسراي نياوران طي روزهاي 31 خرداد و اول تير ماه 82 روز موسيقي را جشن مي گيرد.

به گزارش گروه اخبار موسيقي خبر گزاري مهر به نقل از روابط عمومي بنياد آفرينش هاي هنري نياوران ، گروه " د يجيريد وي آلن برونه " از فرانسه و گروه موسيقي شرق طي دو شب در فضاي باز فرهنگسراي نياوران به مكالمه و محاوره با زبان موسيقي خواهند پرداخت.
بر پايه همين گزارش،   كشور فرانسه از سال 1361 ، كوتاه ترين شب سال ( آخرين روز بهار)  را به بزرگداشت موسيقي با شعار " امروز روز موسيقي است و وموسيقي  بنوازيد" اختصاص داد و اين روز محملي گرديد براي ديدار و گرد همايي نوازند گان حرفه اي و آماتور و آشنايي با انواع سبك هاي موسيقايي با يكديگر . طي گذر سالها  و متناسب با ويژگيهاي  فرهنگ هر كشور، اين روز به مرور در ممالك ديگر نيز جشن گرفته شد و امروز در بيش از يكصد كشور از 5 قاره جهان، روز موسيقي برگزار مي شود.
در اين برنامه هنر مندان موسيقي سازهاي ترمپت، د يجيريدو، گيتار باس، درام، سه تار و عود، كمانچه، تنبك و دف و تبلا مي نوازند.
لازم به ذكر است كه اين برنامه با هدف ارج نهادن به گفتگوي تمدن ها و  فرهنگ ها  برگزار مي شود  و كنسرتي است جهت ديدار و تلاقي موسيقي جاز و موسيقي سنتي ايران . 

کد مطلب 5325

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