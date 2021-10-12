پیش بینی برداشت ۴۵۰۰ تن برنج در شهرستان چرداول

محمد پسندیده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شهرستان چرداول دو رقم برنج عنبربو و شمشیری کاشت و برداشت میشود.
وی با اشاره به آغاز برداشت برنج در مزارع چرداول، افزود: چلتوک پس از برداشت از مزارع راهی دستگاههای برنج کوبی مکانیزه برای تبدیل شدن به برنج سفید میشود.
وی افزود: در سال جاری کشاورزان شهرستان چردول حدود یک هزار و ۳۰۰ هکتار از مزارع خود را به کاشت برنج اختصاص دادهاند.
مدیر جهاد کشاورزی چرداول تصریح کرد: حدود ۲ هزار و ۶۰۰ نفر به صورت مستقیم و ۳ هزار و ۲۵۰ نفر به صورت غیر مستقیم در حدود پنج ماه از سال برای کشت و برداشت برنج اشتغال دارند.
پسندیده عنوان کرد: همچنین ۱۹ دستگاه برنج کوبی سنتی و صنعتی کار استحصال برنج از چلتوک را انجام میدهد.
وی افزود: پیش بینی میشود امسال از مزارع برنج سطح شهرستان بیش از چهار هزار و ۵۰۰ تن برنج سفید برداشت شود.
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