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۲۰ مهر ۱۴۰۰، ۸:۲۲

مدیرجهاد کشاورزی چرداول خبر داد؛

پیش بینی برداشت ۴۵۰۰ تن برنج در شهرستان چرداول

پیش بینی برداشت ۴۵۰۰ تن برنج در شهرستان چرداول

ایلام-مدیرجهاد کشاورزی چرداول با اشاره به آغاز برداشت برنج در مزارع چرداول، گفت: پیش بینی می شود چهار هزار ۵۰۰ تن برنج در این شهرستان برداشت شود.

محمد پسندیده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شهرستان چرداول دو رقم برنج عنبربو و شمشیری کاشت و برداشت می‌شود.

وی با اشاره به آغاز برداشت برنج در مزارع چرداول، افزود: چلتوک پس از برداشت از مزارع راهی دستگاه‌های برنج کوبی مکانیزه برای تبدیل شدن به برنج سفید می‌شود.

وی افزود: در سال جاری کشاورزان شهرستان چردول حدود یک هزار و ۳۰۰ هکتار از مزارع خود را به کاشت برنج اختصاص داده‌اند.

مدیر جهاد کشاورزی چرداول تصریح کرد: حدود ۲ هزار و ۶۰۰ نفر به صورت مستقیم و ۳ هزار و ۲۵۰ نفر به صورت غیر مستقیم در حدود پنج ماه از سال برای کشت و برداشت برنج اشتغال دارند.

پسندیده عنوان کرد: همچنین ۱۹ دستگاه برنج کوبی سنتی و صنعتی کار استحصال برنج از چلتوک را انجام می‌دهد.

وی افزود: پیش بینی می‌شود امسال از مزارع برنج سطح شهرستان بیش از چهار هزار و ۵۰۰ تن برنج سفید برداشت شود.

کد مطلب 5325473

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