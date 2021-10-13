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۲۱ مهر ۱۴۰۰، ۲۲:۱۴

رئیس کلانتری نصیرشهر:

فرد حیوان آزار در نصیر شهر دستگیر شد

فرد حیوان آزار در نصیر شهر دستگیر شد

رباط کریم- رئیس کلانتری نصیرشهر با اشاره به انتشار فیلم حیوان آزاری در فضای مجازی از دستگیری فرد حیوان آزار در این شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ستوان یکم اله حسن الله مدد شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری یک فرد حیوان آزار خبر داد و گفت: این دستگیری برابر فیلم دل خراشی که در رسانه‌ها منتشر شده بود صورت گرفته است.

رئیس کلانتری نصیرشهر با بیان اینکه در این فیلم فرد حیوان آزار اقدام به کشتن یک سگ می‌کند، افزود: بر همین اساس کارشناسان ما با بررسی فنی موفق به شناسایی و دستگیری متهم شدند.

وی در ادامه عنوان داشت: حیوان آزاری به هر شیوه و با هر انگیزه ممنوع است و مرتکب یا مرتکبان، به مجازات مندرج در قانون محکوم خواهند شد و پلیس هم با این افراد برخورد قانونی می‌کند.

کد مطلب 5327198

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