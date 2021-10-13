فرد حیوان آزار در نصیر شهر دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، ستوان یکم اله حسن الله مدد شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری یک فرد حیوان آزار خبر داد و گفت: این دستگیری برابر فیلم دل خراشی که در رسانه‌ها منتشر شده بود صورت گرفته است.

رئیس کلانتری نصیرشهر با بیان اینکه در این فیلم فرد حیوان آزار اقدام به کشتن یک سگ می‌کند، افزود: بر همین اساس کارشناسان ما با بررسی فنی موفق به شناسایی و دستگیری متهم شدند.

وی در ادامه عنوان داشت: حیوان آزاری به هر شیوه و با هر انگیزه ممنوع است و مرتکب یا مرتکبان، به مجازات مندرج در قانون محکوم خواهند شد و پلیس هم با این افراد برخورد قانونی می‌کند.