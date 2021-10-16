اتاق عملیات حوادث اخیر لبنان در سفارت آمریکا است

سحر حسین غدار که در قم حضور دارد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به درگیری‌ها در لبنان گفت: آنچه ابتدا در بیروت اتفاق افتاد حاصل ماجراجویی آمریکایی‌ها در لبنان است.

وی گفت: ماجرا از فساد در رسیدگی به پرونده تحقیق بندر بیروت شروع شد. متأسفانه قاضی، این پرونده را سیاسی کرده و اتهامات بی اساسی را وارد کرد که به تجمع مسالمت آمیز مردم منجر شد.

این روزنامه نگار لبنانی با تاکید بر اینکه این اعتراض در ابتدا مسالمت آمیز بود گفت: تروریست‌های شبه نظامی فالانژ «حزب قوات لبنانی» با کمین در ساختمان‌های بلند با تک تیراندازی سینه تعداد زیادی از تظاهرکنندگان را هدف قرار دادند که تا این لحظه منجر به شهادت تعدادی از مردم لبنان شده است.

وی افزود: این اتفاق که اتاق عملیات آن از سفارت ایالات متحده در بیروت است را می‌توان فتنه‌ای جدید برای کشاندن مقاومت به جنگ داخلی تعبیر کرد که البته با برخورد حکیمانه رهبران مقاومت آنها به هدف خود نرسیدند.

غدار با اشاره به پروپاگاندی رسانه‌ای غرب و با تاکید بر قدرت رسانه‌ای آنها در لبنان گفت: گروه‌های ضد جریان مقاومت در لبنان همواره با استفاده از قدرت رسانه‌ای که دارند حرکت‌های مردمی ضد فساد را به انحراف می‌کشند و با به خشونت کشیدن آن باعث عقیم شدن آن می‌شوند.

وی افزود: در حوادث ۱۷ اکتبر پارسال نیز ما شاهد بودیم یک حرکت اعتراضی به فساد دولت چگونه به خشونت کشیده شد و رسانه‌های آن را برعکس انعکاس دادند.

این روزنامه نگار لبنانی در بخش دیگری از این مصاحبه به نقش مهم ایران در منطقه غرب آسیا به عنوان بازیگر اصلی اشاره کرد و گفت: ایران و لبنان روابط عمیق و راهبردی دارند و به همین دلیل فعالان رسانه‌ای در لبنان به صورت جدی تحولات ایران را دنبال می‌کنند.

وی افزود: پس از ارسال محموله‌های سوختی به لبنان در شرایط بد اقتصادی نفوذ و محبوبیت ایران در بین مردم لبنان به شدت افزایش یافته است و این باعث ناراحتی گروه‌های مخالف جریان مقاومت شده است.

این فعال رسانه‌ای ارسال سوخت به لبنان را یک حرکت انسان دوستانه و کوتاه مدت بیان کرد و افزود: همانطور سیدحسن نصرالله گفته است ارسال این محموله‌ها نافی وظیفه اصلی دولت لبنان نیست و این کار وظیفه اصلی دولت لبنان است که به صورت موقت حزب الله آن را برای کمک به مردم انجام داده است.