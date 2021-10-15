بودجه نظامی ترکیه حدود ۳۰ درصد افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اردو پوینت، «فواد اوکتای» معاون ریاست جمهوری ترکیه از قصد این کشور برای افزایش ۲۹.۶ درصدی بودجه نظامی-امنیتی تا سال ۲۰۲۲ خبر داد.

به گفته وی، بودجه اختصاص داده شده به این بخش در سال ۲۰۲۱، حدود ۱۳۹.۷ میلیارد لیره ( ۱۵.۱ میلیارد دلار) بود که قرار است این رقم به ۱۸۱ میلیارد لیره افزایش یابد.

کل بودجه در نظر گرفته شده برای سال ۲۰۲۲، رقم ۱.۷۵ تریلیون لیره است و گفته می شود که پیش نویس لایحه بودجه قرار است به زودی تحویل پارلمان ترکیه شود.

ترکیه بودجه نظامی خود را صرف ماجراجویی در سوریه، لیبی، مدیترانه شرقی و البته قفقاز جنوبی می کند.