به گزارش خبرگزاری مهر، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در حساب کاربری خود در توئیتر در واکنش به ادعاهای تعجب برانگیز جدید «الهام علی اف» علیه ایران، نوشت: بی توجهی به اصول و الزامات همسایگی و بیان اظهارات کذب و غیرسازنده، نشانه حسن نیت و تدبیر نیست.

وی با بیان اینکه اتهام زنی به کشوری که جامعه جهانی آن را به عنوان قهرمان مبارزه با مواد مخدر می‌شناسد، اثری جز بی اعتبار سازی کلام گوینده ندارد، تاکید کرد: مراقب دام‌های پرهزینه شیاطین باشید.

گفتنی است، «الهام علی‌اف» رئیس جمهور آذربایجان در اظهارات ضد ایرانی جدید خود، مدعی شد: ارمنستان با کمک ایران مواد مخدر به اروپا قاچاق می‌کرده است.