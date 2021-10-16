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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۹:۰۳

انتخابی تیم ملی کاراته؛

نفرات برتر رده های سنی پایه دختران مشخص شدند

نفرات برتر رده های سنی پایه دختران مشخص شدند

مسابقات انتخابی کاراته رده های سنی پایه دختران ایران برگزار شد و نفرات برتر در رده های سنی نوجوانان، جوانان و امید مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، مسابقات انتخابی تیم رده‌های سنی پایه دختران ایران طی سه روز و به میزبانی استان زنجان در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و امید برگزار و نفرات برتر آنها در دو بخش کاتا و کومیته مشخص شدند.

رده سنی نوجوانان:

کاتا انفرادی: ۱. یکتا داوری از استان اصفهان ۲. تینا فتاحی از استان اصفهان ۳. ساجده جهانشاهی از استان کرمان و زهرا رضا زاده از استان اصفهان

وزن ۴۷- کیلوگرم: ۱. بیوسا ایمانی از استان مازندران ۲. فاطمه جعفر نژاد از استان تهران ۳. حدیثه عنایتی از استان مازندران و رومینا خادمی از استان تهران

وزن ۵۴- کیلوگرم: ۱. فاطمه زهرا سعید آبادی از استان کرمان ۲. بشرا ایمانی از استان مازندران ۳. سونیا میرزایی از استان لرستان و مهشید محمدی از استان لرستان

وزن ۵۴+ کیلوگرم: ۱. آناهیتا عبدالملکی از منطقه آزاد کیش ۲. مائده زارعی از استان همدان ۳. زهرا رحیم پور از استان تهران و الینا صفاجو از استان سمنان

رده سنی جوانان:

کاتا انفرادی: ۱. ملیکا عزتی از استان تهران ۲. ریحانه سلیمان زاده از استان تهران ۳. راضیه حسین پور از استان مازندران و آیدا صادقی از استان کرمان

کاتا تیمی: ۱. استان فارس (فرزانه رضایی، ژینا چراغی، مریم هوشیار) ۲. استان خراسان رضوی (ریحانه پیرزاد، حنانه باغبان، فاطمه نخعی) ۳. استان اصفهان (تینا فتاحی، یکتا داوری، ملیکا سلطانی) و استان اصفهان (روژینا قاسمی، زهرا رضازاده، نسرین سلیمانی)

وزن ۴۸- کیلوگرم: ۱. فاطمه عتابی از استان مازندران ۲. اسما صفری از استان کرمانشاه ۳. حدیثه زاهدی از کمیته رزمی مساجد و محدثه غلامحسینی از استان قزوین

وزن ۵۳- کیلوگرم: ۱. ستایش نادری از استان کرمانشاه ۲. آنیتا فیضی از استان کردستان ۳. سپیده نعلبندی از استان قزوین و فاطمه یوسفی از استان لرستان

وزن ۵۹- کیلوگرم: ۱. زهرا علیزاده از استان تهران ۲. فاطمه بداغ از استان لرستان ۳. فاطمه اسدی از استان کرمانشاه و الهه صفری از استان تهران

وزن ۵۹+ کیلوگرم: ۱. حنانه صالحی از استان مازندران ۲. بهار آقازاده از استان تهران ۳. سارینا فتحی از استان لرستان و مبینا کشاورز از استان اصفهان

رده سنی امید:

کاتا انفرادی: ۱. حدیث جمال از استان تهران ۲. زینب السادات حسینی از استان تهران ۳. آرزو لونجی از استان مازندران و صبا امیریان از استان کرمانشاه

وزن ۵۰- کیلوگرم: ۱. سوده خلیلی از استان مازندران ۲. زینب جعفر نژاد از استان تهران ۳. فاطمه نو دهقان از استان البرز و زهرا کریمی از استان فارس

نفر برتر این وزن در مرحله دوم انتخابی زهرا کریمی از استان فارس شد و به عنوان سومین نفر پس از فینالیست‌ها به اردوی تیم ملی راه یافت.

وزن ۵۵- کیلوگرم: ۱. الهه هزاریان از استان چهارمحال و بختیاری ۲. زهرا بنیانی از استان فارس ۳. سارا دهقان از استان مازندران و فائزه طوسی از استان البرز

نفر برتر این وزن در مرحله دوم انتخابی بهار حضرت بگی از استان خوزستان شد و به عنوان سومین نفر پس از فینالیست‌ها به اردوی تیم ملی راه یافت.

وزن ۶۱- کیلوگرم: ۱. فرنوش نورصبحی از استان اصفهان ۲. نگین آلتونی از استان ایلام ۳. زهرا محمدی از استان اصفهان و صدیقه صادقی از استان مازندران

نفر برتر این وزن در مرحله دوم انتخابی صدیقه صادقی از استان مازندران شد و به عنوان سومین نفر پس از فینالیست‌ها به اردوی تیم ملی راه یافت.

وزن ۶۸- کیلوگرم: ۱. مهنا میرزایی از استان مازندران ۲. مائده بردبار از استان فارس ۳. هانیه هاشمی از استان مازندران و هنگامه بی غم از استان گیلان

نفر برتر این وزن در مرحله دوم انتخابی هانیه هاشمی از استان مازندران شد و به عنوان سومین نفر پس از فینالیست‌ها به اردوی تیم ملی راه یافت.

وزن ۶۸+ کیلوگرم: ۱. آیدا خوشبختی از استان مازندران ۲. ستایش صالحی از استان مرکزی ۳. ملیکا خسروی از استان فارس و نگین یکتافر از استان تهران

نفر برتر این وزن در مرحله دوم انتخابی ملیکا خسروی از استان فارس شد و به عنوان سومین نفر پس از فینالیست‌ها به اردوی تیم ملی راه یافت.

کد مطلب 5328399

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