نفرات برتر رده های سنی پایه دختران مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، مسابقات انتخابی تیم رده‌های سنی پایه دختران ایران طی سه روز و به میزبانی استان زنجان در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و امید برگزار و نفرات برتر آنها در دو بخش کاتا و کومیته مشخص شدند.

رده سنی نوجوانان:

کاتا انفرادی: ۱. یکتا داوری از استان اصفهان ۲. تینا فتاحی از استان اصفهان ۳. ساجده جهانشاهی از استان کرمان و زهرا رضا زاده از استان اصفهان

وزن ۴۷- کیلوگرم: ۱. بیوسا ایمانی از استان مازندران ۲. فاطمه جعفر نژاد از استان تهران ۳. حدیثه عنایتی از استان مازندران و رومینا خادمی از استان تهران

وزن ۵۴- کیلوگرم: ۱. فاطمه زهرا سعید آبادی از استان کرمان ۲. بشرا ایمانی از استان مازندران ۳. سونیا میرزایی از استان لرستان و مهشید محمدی از استان لرستان

وزن ۵۴+ کیلوگرم: ۱. آناهیتا عبدالملکی از منطقه آزاد کیش ۲. مائده زارعی از استان همدان ۳. زهرا رحیم پور از استان تهران و الینا صفاجو از استان سمنان

رده سنی جوانان:

کاتا انفرادی: ۱. ملیکا عزتی از استان تهران ۲. ریحانه سلیمان زاده از استان تهران ۳. راضیه حسین پور از استان مازندران و آیدا صادقی از استان کرمان

کاتا تیمی: ۱. استان فارس (فرزانه رضایی، ژینا چراغی، مریم هوشیار) ۲. استان خراسان رضوی (ریحانه پیرزاد، حنانه باغبان، فاطمه نخعی) ۳. استان اصفهان (تینا فتاحی، یکتا داوری، ملیکا سلطانی) و استان اصفهان (روژینا قاسمی، زهرا رضازاده، نسرین سلیمانی)

وزن ۴۸- کیلوگرم: ۱. فاطمه عتابی از استان مازندران ۲. اسما صفری از استان کرمانشاه ۳. حدیثه زاهدی از کمیته رزمی مساجد و محدثه غلامحسینی از استان قزوین

وزن ۵۳- کیلوگرم: ۱. ستایش نادری از استان کرمانشاه ۲. آنیتا فیضی از استان کردستان ۳. سپیده نعلبندی از استان قزوین و فاطمه یوسفی از استان لرستان

وزن ۵۹- کیلوگرم: ۱. زهرا علیزاده از استان تهران ۲. فاطمه بداغ از استان لرستان ۳. فاطمه اسدی از استان کرمانشاه و الهه صفری از استان تهران

وزن ۵۹+ کیلوگرم: ۱. حنانه صالحی از استان مازندران ۲. بهار آقازاده از استان تهران ۳. سارینا فتحی از استان لرستان و مبینا کشاورز از استان اصفهان

رده سنی امید:

کاتا انفرادی: ۱. حدیث جمال از استان تهران ۲. زینب السادات حسینی از استان تهران ۳. آرزو لونجی از استان مازندران و صبا امیریان از استان کرمانشاه

وزن ۵۰- کیلوگرم: ۱. سوده خلیلی از استان مازندران ۲. زینب جعفر نژاد از استان تهران ۳. فاطمه نو دهقان از استان البرز و زهرا کریمی از استان فارس

نفر برتر این وزن در مرحله دوم انتخابی زهرا کریمی از استان فارس شد و به عنوان سومین نفر پس از فینالیست‌ها به اردوی تیم ملی راه یافت.

وزن ۵۵- کیلوگرم: ۱. الهه هزاریان از استان چهارمحال و بختیاری ۲. زهرا بنیانی از استان فارس ۳. سارا دهقان از استان مازندران و فائزه طوسی از استان البرز

نفر برتر این وزن در مرحله دوم انتخابی بهار حضرت بگی از استان خوزستان شد و به عنوان سومین نفر پس از فینالیست‌ها به اردوی تیم ملی راه یافت.

وزن ۶۱- کیلوگرم: ۱. فرنوش نورصبحی از استان اصفهان ۲. نگین آلتونی از استان ایلام ۳. زهرا محمدی از استان اصفهان و صدیقه صادقی از استان مازندران

نفر برتر این وزن در مرحله دوم انتخابی صدیقه صادقی از استان مازندران شد و به عنوان سومین نفر پس از فینالیست‌ها به اردوی تیم ملی راه یافت.

وزن ۶۸- کیلوگرم: ۱. مهنا میرزایی از استان مازندران ۲. مائده بردبار از استان فارس ۳. هانیه هاشمی از استان مازندران و هنگامه بی غم از استان گیلان

نفر برتر این وزن در مرحله دوم انتخابی هانیه هاشمی از استان مازندران شد و به عنوان سومین نفر پس از فینالیست‌ها به اردوی تیم ملی راه یافت.

وزن ۶۸+ کیلوگرم: ۱. آیدا خوشبختی از استان مازندران ۲. ستایش صالحی از استان مرکزی ۳. ملیکا خسروی از استان فارس و نگین یکتافر از استان تهران

نفر برتر این وزن در مرحله دوم انتخابی ملیکا خسروی از استان فارس شد و به عنوان سومین نفر پس از فینالیست‌ها به اردوی تیم ملی راه یافت.