سامانه ستاد در شهرداری ارومیه آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مهدی زاده در خصوص جزئیات راه اندازی این سامانه با بیان اینکه مقدمات راه اندازی سامانه ستاد در شهرداری ایجاد و اکنون وارد فاز اجرا شده است، افزود: از این پس کلیه معاملات از جمله مناقصه‌ها، مزایده‌ها و خرید و فروش از طریق سامانه ستاد انجام می‌شود.

به گفته شهردار ارومیه سامانه ستاد که در بستر وب است، به دستگاه‌های اجرایی این توانایی را می‌دهد که تمام مراحل معامله از زمان ثبت درخواست تا تبادل وجه را در یک سیستم یکپارچه و استاندارد، منطبق با کلیه قوانین و آئین نامه‌ها انجام دهند.

وی از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که خواستار انجام معامله چون خرید، فروش، مناقصه و مزایده با شهرداری ارومیه هستند، دعوت کرد در سامانه مذکور ثبت نام کنند.

شهردار ارومیه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) را یکی از راهکارهای کلیدی جهت کاهش هزینه‌ها به جهت فضای رقابتی، افزایش بهره وری و شفافیت معاملات در شهرداری ارومیه عنوان کرد.

وی اظهار کرد: سامانه «ستاد» یکی از نیازها و الزامات امروز شهرداری ارومیه بود و مهمترین بازوی شفاف سازی در حوزه پیمان، قرارداد، مزایده، مناقصه، مشارکت و خریدهای شهرداری است.

شهردار ارومیه اضافه کرد: سامانه «ستاد» شهرداری ارومیه با دو هدف اصلی از بین بردن فساد در معاملات و شفاف سازی قراردادهای شهرداری راه اندازی شده است.

تمام فراخوان‌های مشارکتی و سرمایه گذاری شهرداری ارومیه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولتی «سامانه ستاد» ثبت خواهند شد.