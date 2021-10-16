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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۰:۳۵

معاون امور جوانان وزارت ورزش مطرح کرد؛

حمایت معاونت امور جوانان از تشکل های فرهنگی و اجتماعی

حمایت معاونت امور جوانان از تشکل های فرهنگی و اجتماعی

معاون امور جوانان وزارت ورزش در صفحه مجازی خود نوشت: یکی از ماموریت های معاونت جوانان حمایت از انواع تشکل های جوانان خصوصا سازمان های مردم نهاد جوان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید یامین پور، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در صفحه مجازی خود نوشت:

رهبر انقلاب جوانان را موتور پیشران حرکت کشور دانسته اند؛ شرط این اتفاق آمادگی و توانمندی جوانان است.

در همین راستا یکی از مأموریت‌های معاونت جوانان، حمایت از انواع تشکلهای جوانان، خصوصاً سازمان‌های مردم نهاد جوانان است. تشکل‌هایی که با رویکرد فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و خدمات عام المنفعه تشکیل می‌شوند می‌توانند کانون رشد و ارتقا دانش و مهارت و نیرویی مؤثر و سریع در حل مشکلات و مسائل کشور باشند.

دولت وظیفه دارد از هسته‌های خودجوش جوانان حمایت کند و ما در معاونت جوانان در حد توان مأمور به این کار هستیم.

اگر جمع و گروهی جوان و علاقه مند به مشارکت اجتماعی و فعالیت‌های گروهی داوطلبانه و خدمات عام المنفعه و غیره هستید، در هر جای ایران که باشید، می‌توانید از طریق سامانه مشارکت‌های اجتماعی جوانان به تأسیس و ثبت سمن اقدام کنید (ان شاء الله با ابلاغ آئین نامه وزارت ورزش و جوانان روال ثبت سمن تسهیل خواهد شد.)

معاونت امور جوانان از طرح‌ها و ایده‌های تشکل‌های جوانان برای حل مسائل کشور و با هدف تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب استقبال می‌کند.

کد مطلب 5328535

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