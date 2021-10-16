حمایت معاونت امور جوانان از تشکل های فرهنگی و اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید یامین پور، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در صفحه مجازی خود نوشت:

رهبر انقلاب جوانان را موتور پیشران حرکت کشور دانسته اند؛ شرط این اتفاق آمادگی و توانمندی جوانان است.

در همین راستا یکی از مأموریت‌های معاونت جوانان، حمایت از انواع تشکلهای جوانان، خصوصاً سازمان‌های مردم نهاد جوانان است. تشکل‌هایی که با رویکرد فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و خدمات عام المنفعه تشکیل می‌شوند می‌توانند کانون رشد و ارتقا دانش و مهارت و نیرویی مؤثر و سریع در حل مشکلات و مسائل کشور باشند.

دولت وظیفه دارد از هسته‌های خودجوش جوانان حمایت کند و ما در معاونت جوانان در حد توان مأمور به این کار هستیم.

اگر جمع و گروهی جوان و علاقه مند به مشارکت اجتماعی و فعالیت‌های گروهی داوطلبانه و خدمات عام المنفعه و غیره هستید، در هر جای ایران که باشید، می‌توانید از طریق سامانه مشارکت‌های اجتماعی جوانان به تأسیس و ثبت سمن اقدام کنید (ان شاء الله با ابلاغ آئین نامه وزارت ورزش و جوانان روال ثبت سمن تسهیل خواهد شد.)

معاونت امور جوانان از طرح‌ها و ایده‌های تشکل‌های جوانان برای حل مسائل کشور و با هدف تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب استقبال می‌کند.