پافشاری برای برگزاری گلدن گلوب حتی بدون پخش تلویزیونی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، انجمن رسانه خارجی هالیوود (HFPA) که مراسم گلدن گلوب را برگزار می‌کند قصد دارد هفتاد و نهمین دوره این جوایز را روز نهم ژانویه میزبانی کند، حتی اگر این مراسم به خاطر رسوایی‌های پیش آمده پخش تلویزیونی نداشته باشد.

این سازمان تقویم سنتی خود را با مهلت‌های تعیین شده در دسته‌بندی‌های مختلف منتشر کرد. فیلم‌های نامزد شده روز سیزدهم دسامبر معرفی می‌شوند و مهلت ارسال پروژه‌ها برای شرکت در بخش‌های فیلم و تلویزیون روز پانزدهم نوامبر به اتمام می‌رسد.

اما این اتفاق در حالی افتاده که سرنوشت جوایز گلدن گلوب در ماه فوریه نامشخص شده بود چون معلوم شد این سازمان از رویه‌هایی درون خود استفاده می‌کند که حاکی از تبعیض است و حتی یک عضو سیاهپوست هم ندارد.

این مسئله باعث شد سازمان مجبور به استخدام اعضای جدید شود؛ البته شبکه ان‌بی‌سی هم که مدت‌ها مراسم گلدن گلوب را پخش می‌کرد اعلام کرد به خاطر این رسوایی قصد ندارد مراسم ۲۰۲۲ را روی آنتن ببرد.

بیانیه‌ای که HFPA در اعلام تقویم سال ۲۰۲۲ خود منتشر کرد هیچ اشاره‌ای به پخش یا عدم پخش تلویزیونی نمی‌کند.

یک مسأله مهم دیگر هم همراهی گروهی از نمایندگان قدرتمند بازیگران و دیگر چهره‌های صنعت سینماست که برای اعمال تغییرات بیشتر روی سازمان فشار آورده‌اند. آن‌ها گفته‌اند اگر گلدن گلوب و دیگر فعالیت‌های سازمان با اصلاحات گسترده همراه نشود، مشتریان‌شان در مراسم شرکت نخواهند کرد.

تام کروز در ماه مه فشار بیشتری روی HFPA گذاشت و به صورت عمومی سه جایزه گلدن گلوب خود را که در دهه‌های هشتاد و میلادی برده بود پس داد. کروز به خاطر «متولد چهارم جولای» سال ۱۹۸۴، «جری مگوایر» سال ۱۹۹۷ و «مگنولیا» سال ۱۹۹۹ گلدن گلوب برده بود.