به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری که در مراسم ملی روز پارالمپیک حضور داشت، گفت: امروز، روز مبارکی است برای ملت ایران، خانواده شهدا، قهرمانان جانبازان و خانواده‌های آنها که در سراسر کشور این روز را گرامی می‌دارند. از این نقطه به همه جهان این پیام را منتقل می‌کنیم که نسل امروز ما از خانواده پارالمپیک برای همیشه در تاریخ می‌درخشند، ورزشکاران ما در پارالمپیک غرور ملی را بر انگیخته و پرچم کشورمان را در جهان بر افراشتند.

صالحی امیری تاکید کرد: این ورزشکاران اگر چه به ظاهر متفاوت هستند اما در باطن بسیار انسانهای بزرگی هستند. فراموش نکنیم اگر این نتایج توسط این ورزشکاران به دست می‌آید به خاطر خون شهداست.

رییس کمیته ملی المپیک با بیان اینکه پارالمپیک با حضور محمود خسروی وفا هویت پیدا کرده است، از مرحوم سیامند رحمان یاد کرد و اینکه بارها پرچم کشورمان را به اهتزاز در آورد.

وی تاکید کرد: صحنه‌هایی که توسط ورزشکاران جانباز و معلول خلق می‌شود، هر یک قابلیت ساخت یک فیلم و سناریو دارد. به دنبال قهرمانان خارجی نباشید، قهرمانان واقعی ما در همین جغرافیا هستند.

رییس کمیته ملی المپیک گفت که باید مقابل قهرمانان جانباز و معلول سر تعظیم فرود آورد.