ادامه واکسیناسیون دانشجویان خواجه نصیر در روزهای ۲۷ و ۲۸ مهر

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تمامی دانشجویان (مقاطع تحصیلات تکمیلی و کارشناسی در دوره های روزانه، نوبت دوم و آموزش الکترونیکی) می توانند بر اساس برنامه زمان بندی شده به پردیس برق و کامپیوتر دانشگاه واقع در خیابان شریعتی، ضلع جنوب شرقی پل سیدخندان مراجعه کنند.

براساس اعلام دانشگاه، روز سه شنبه ۲۷ مهر دانشجویان رشته های برق، کامپیوتر، فیزیک، شیمی، هوافضا، ریاضی و دانشجویان دوره های آموزش الکترونیکی از ساعت ۸ الی ۱۶ باید به پردیس برق مراجعه کنند.

روز چهارشنبه ۲۸ مهر نیز دانشجویان رشته های مکانیک، علم مواد، صنایع، عمران، نقشه برداری از ساعت ۸ الی ۱۶ به مکان تعیین شده باید مراجعه کنند.

براساس تاکید دانشگاه، همراه داشتن کارت ملی الزامی است؛ برای تزریق دوز دوم، همراه داشتن کارت واکسیناسیون دوره اول الزامی است.

در صورت داشتن هر گونه علائم مشکوک به کرونا از مراجعه جهت واکسیناسیون خودداری کرده و حداقل ۶ هفته پس از بهبودی کامل، اقدام شود.

مرکز بهداشت دانشگاه خواجه نصیر به دانشجویان تاکید کرده است که با توجه به مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا مبنی بر از سرگیری آموزش حضوری در دانشگاه ها در کوتاه ترین زمان ممکن، به جهت اینکه در فرایند تحصیلی دانشجویان مشکل بوجود نیاید، در خصوص واکسیناسیون اهتمام جدی داشته باشند.