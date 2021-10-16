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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۳:۲۴

واکنش به فیلم مهر؛

پل انقلاب شهر خرم‌آباد ایمن‌سازی می‌شود/پیگیری مشکل حفاظ طی امروز

پل انقلاب شهر خرم‌آباد ایمن‌سازی می‌شود/پیگیری مشکل حفاظ طی امروز

خرم‌آباد- عضو شورای اسلامی شهر خرم‌آباد از پیگیری برای ایمن‌سازی پل انقلاب در این شهر خبر داد.

مجید دریکوند در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به موضوع تخریب حفاظ پل انقلاب شهر خرم‌آباد اظهار داشت: خودم از این پل بازدید کردم، این تخریب نیز به علت وقوع تصادف بوده است.

وی عنوان کرد: به علت این تصادف، حفاظ آسیب دیده است، البته دو تسمه برای این قسمت ایجاد شده اما باز هم ایمنی ندارد و ایمن نیست.

این عضو شورای اسلامی شهر خرم آباد تاکید کرد: به طور حتم امروز این موضوع را پیگیری خواهم کرد و پیگیر رفع این مشکل خواهم بود.

بنا بر این گزارش، بخشی از حفاظ پل انقلاب شهر خرم‌آباد به عنوان یکی از مرتفع‌ترین پل‌های شهری تخریب شده است و این امر عابران را در معرض خطر سقوط قرار داده است. شب گذشته خبرگزاری مهر با انتشار ویدئویی خواستار پیگیری این مشکل شده بود که می‌توانید فیلم را اینجا مشاهده کنید.

کد مطلب 5328732

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