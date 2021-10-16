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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۳:۴۴

پولادگر و ساعی برای حضور در انتخابات تکواندو ثبت نام کردند

پولادگر و ساعی برای حضور در انتخابات تکواندو ثبت نام کردند

هادی ساعی و محمد پولادگر برای انتخابات ریاست فدراسیون تکواندو ثبت نام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام از نامزدهای حضور در انتخابات فدراسیون تکواندو ساعاتی دیگر به پایان می‌رسد و نامزدهای اصلی نشستن روی صندلی ریاست در حال اقدام برای ثبت نام هستند.

هادی ساعی قهرمان المپیک و جهان هم امروز شنبه با حضور در محل فدراسیون فرم‌های مربوطه را تکمیل و به همراه مدارک، تحویل دبیرخانه مجمع داد. همچنین محمد پولادگر رئیس فعلی این فدراسیون برای انتخابات ثبت نام کرد.

طی روزهای گذشته مرتضی بهرامی نژاد، شهرام اربابی، علی محمد بسحاق و محسن تهرانی ثبت نام کرده بودند این در حالی است که نفراتی هم طی روزهای گذشته فرم‌های مربوطه را تکمیل کرده، ولی نقص مدارک دارند.

امروز همچنین جمشید سهرابی رئیس پیشین هیأت تکواندو استان تهران و از پیشکسوتان این رشته ثبت نام خود را قطعی کرد. به نظر می‌رسد سید محمد پولادگر رئیس فعلی فدراسیون به همراه دو نفر از نزدیکان خود طی ساعات باقی مانده ثبت نام خواهند کرد.

کد مطلب 5328736

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