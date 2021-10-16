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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۴:۳۳

«بانو قدس ایران» از چهارشنبه اکران می‌شود

«بانو قدس ایران» از چهارشنبه اکران می‌شود

مستند سینمایی «بانو قدس ایران» ساخته مصطفی رزاق کریمی از چهارشنبه ۲۸ مهر ماه اکران می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ارتباطات و اطلاع‌رسانی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، در ادامه طرح «اکران حقیقت» پس از نمایش بسته اول که شامل مستندهای «در جستجوی خانه خورشید» مهدی باقری و «ف- الف» فرشاد اکتسابی بود از این هفته مستند «بانو قدس ایران» در پلتفرم «هاشور» و مراکز فرهنگی و دانشگاهی نمایش داده خواهد شد.

«بانو قدس ایران» برنده تندیس بهترین فیلم یازدهمین جشنواره «سینماحقیقت» و منتخب سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر، روایتی از زندگی بانو خدیجه ثقفی همسر امام خمینی (ره) است.

«بانو قدس ایران» محصول موسسه فرهنگی، هنری عروج و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است.

کد مطلب 5328829

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