به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ارتباطات و اطلاع‌رسانی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، در ادامه طرح «اکران حقیقت» پس از نمایش بسته اول که شامل مستندهای «در جستجوی خانه خورشید» مهدی باقری و «ف- الف» فرشاد اکتسابی بود از این هفته مستند «بانو قدس ایران» در پلتفرم «هاشور» و مراکز فرهنگی و دانشگاهی نمایش داده خواهد شد.

«بانو قدس ایران» برنده تندیس بهترین فیلم یازدهمین جشنواره «سینماحقیقت» و منتخب سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر، روایتی از زندگی بانو خدیجه ثقفی همسر امام خمینی (ره) است.

«بانو قدس ایران» محصول موسسه فرهنگی، هنری عروج و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است.