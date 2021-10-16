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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۴:۱۶

مدیر جهاد کشاورزی ارومیه:

بزرگترین استخر ذخیره آب کشاورزی آذربایجان غربی آماده افتتاح شد

بزرگترین استخر ذخیره آب کشاورزی آذربایجان غربی آماده افتتاح شد

ارومیه – مدیر جهاد کشاورزی ارومیه گفت: بزرگترین استخر ذخیره آب کشاورزی آذربایجان غربی در شهرستان ارومیه آماده بهره برداری است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی پیرمرادی ظهر شنبه در جریان بازدید از روند احداث استخر ذخیره آب کشاورزی استان اظهار کرد: تاکنون ۱۴ باب استخر ذخیره آب کشاورزی به حجم ۱۴۸۰۰ متر مکعب در شهرستان ارومیه توسط اداره آب و خاک این مدیریت اجرا شده است.

وی با بیان اینکه بزرگترین استخر ذخیره آب کشاورزی استان با مساحت ۱۶۰۰ مترمربع در شهرستان ارومیه آماده بهره برداری شده است، افزود: این پروژه با منبع تأمین آب قنات خاص آباد و قنوات هفت چشمه با حجم تقریبی ۳۷۰۰ متر مکعب از محل اعتبارت استانی سال ۹۹ تأمین اعتبار و ۵,۸۰۰ میلیون ریال برای احداث این استخر سرمایه گذاری شده است.

مدیر جهاد کشاورزی ارومیه بیان کرد: تعداد ۱۰۰ نفر از کشاورزان و ۱۵۰ هکتار از اراضی تحت پوشش این منطقه از مزایای اجرای این طرح بهره مند می‌شوند.

وی هدف از اجرای این طرح را افزایش راندمان آبیاری و توسعه کشاورزی پایدار در منطقه عنوان کرد و گفت: علاوه بر صرفه جویی آب در بخش کشاورزی، افزایش عملکرد در واحد سطح نیز از اهم اهداف اجرای این طرح است که زمینه را برای اشتغال و بهره وری ایجاد می‌نماید.

استخر ذخیره آب کشاورزی جهت ذخیره حق H به قنات، چشمه یا رودخانه، ذخیره آب بارندگی و برف و مصرف آن برای انجام آبیاری و آبیاری تحت فشار استفاده می‌شود.

کد مطلب 5328833

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