ارسال دومین محموله کمک های جمعیت هلال احمر به افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن اسفندیار مدیرکل عملیات و برنامه‌های بشردوستانه جمعیت هلال احمر در خصوص محموله غذایی ارسال شده به افغانستان گفت: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران روز جمعه ۲۳ مهر ۱۴۰۰ دومین محموله کمک‌های بشردوستانه خود را تحویل جمعیت هلال احمر افغانستان داده تا در میان مردم قندوز توزیع شود.

وی افزود: محموله‌های ارسالی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در اختیار مردم افغانستان قرار می‌گیرد. ساز و کار ارسال کمک‌های بشردوستانه براساس استانداردهای فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های ملی صلیب سرخ و هلال احمر است. محموله پس از رسیدن به فرودگاه کابل، اقلام امدادی و غذایی به سمت انبارهای جمعیت هلال احمر افغانستان هدایت می‌شود. سپس آن‌ها لیست افراد و مناطق توزیع را در اختیار ما می‌گذارند و با موافقت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، توزیع کمک‌ها آغاز می‌شود.

مدیر کل عملیات و برنامه‌های بشردوستانه جمعیت هلال احمر ایران توضیح داد: محموله قبلی ۵۰ تن مواد غذایی بود که به کابل ارسال شد و این محموله نیز ۱۰ تن اقلام خوراکی و امدادی را شامل برنج، قند و شکر، حبوبات، کنسرو و تعدادی پتو در بردارد که در اختیار مردم قندوز قرار خواهد گرفت.

اسفندیار در پایان گفت: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری و پس از انفجار اخیر و کشته‌شدن شماری از مردم قندوز، وضعیت روحی مردم منطقه همچون وضعیت بد اقتصادی، نامطلوب است و هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی جمعیت هلال احمر افغانستان، تصمیم گرفت تا منطقه توزیع اقلام خوراکی و امدادی، ولایت قندوز باشد.