بهره برداری از پروژه های مناسب سازی به مناسبت روز عصای سفید

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا گلپایگانی ضمن گرامیداشت روز عصای سفید، در خصوص این روز گفت: ۲۳ مهرماه (۱۵ اکتبر)، روز ایمنی عصای سفید نام گرفته تا صدای عدالت خواهی افراد نابینا بیش از پیش شنیده شود و نیازهای آنان مورد توجه مسئولان قرار گیرد. قانون عصای سفید که در سازمان یونسکو به تصویب رسیده است، تمامی حقوق اجتماعی نابینایان به عنوان عضوی از یک جامعه متمدن را با هدف توجه هرچه بیشتر به رفع مشکلات این قشر و ایجاد محیط‌های مناسب برای نابینایان مدنظر قرار داده است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به توجه ویژه شهرداری تهران به موضوع مناسب سازی معابر و فضاهای شهری طی چند سال اخیر، گفت: یکی از شاخصه‌های سنجش عدالت در مدیریت شهری، مناسب‌سازی و استانداردسازی فضاهای شهری برای استفاده عموم مردم است، البته این موضوع صرفاً مربوط به استفاده نابینایان نیست بلکه تردد تمامی معلولان و افراد کم توان در شهر را شامل می‌شود. به همین منظور ستاد مناسب سازی در معاونت شهرسازی و معماری، ایجاد شده تا در راستای قوانین و معیارهای مصوب امکان استفاده برابر از شهر را برای تمامی اقشار جامعه فراهم کند.

گلپایگانی با تأکید بر اینکه با نگاه تحول خواهانه این دوره مدیریت شهری، روح تازه ای به شهر دمیده خواهد شد و امید به سرعت بخشی بهبود شرایط، بیش از گذشته است، افزود: انتصاب یکی از مدیران با تجربه به عنوان مشاور ویژه در امور مناسب سازی فضاهای شهری از سوی شهردار تهران این امید را افزون‌تر کرده است.

وی با بیان اینکه برای حرکت به سمت بایستگی‌ها، ایجاد یک فضای «هم‌پیوند» در شهر ضرورت دارد، اظهار داشت: اکنون این شبکه هم‌پیوند را در قالب «طرح جامع مناسب‌سازی» سازماندهی و برای این کار حدود ۴۰ لایه نقشه را بر هم منطبق کردیم تا مشخص شود که این شبکه در چه قسمت‌هایی از شهر باید طراحی شود و در این نقاط چه خدماتی ارائه می‌شود تا اولویت‌بندی برای اقدام و تعیین منابع صورت گیرد. در حال حاضر خروجی طرح جامع مناسب‌سازی آماده ابلاغ است و ما باید کنترل‌های نهایی را انجام دهیم و به زودی اجرای این طرح در دستور کار حوزه‌های مختلف مدیریت شهری از معاونت‌ها تا مناطق قرار می‌گیرد.

گلپایگانی با اشاره به اینکه ما به موازات پیشبرد طرح جامع مناسب سازی، سالانه اقداماتی را برای رفع مشکلات تردد معلولان انجام می‌دهیم، گفت: شهرداری‌های مناطق ۲۲ گانه، معاونت‌ها و سازمان‌های مربوطه در شهرداری تهران از ابتدای سال ۹۹ تاکنون، ۳۵ بوستان شهری، ۱۸ ایستگاه مترو، ۲۶ ساختمان متعلق به شهرداری تهران، ۷ میدان میوه و تره بار و ۲۲۳ کیلومتر از سطح پیاده روهای شهر تهران را برای استفاده معلولان مناسب سازی کرده اند.

وی تصریح کرد: همسطح سازی پیاده رو با سواره رو، نصب آسانسور و بالابر ویژه افراد دارای معلولیت، تعریف مسیر هدایت نابینایان، نصب میله‌های دست انداز (هندریل)، نصب رمپ استاندارد، احداث و اصلاح سرویس‌های بهداشتی و نصب تابلوهای راهنمای بریل، از جمله اقدامات انجام شده برای تسهیل حضور و استفاده افراد دارای معلولیت در شهر است که تعدادی از این پروژه‌های مناسب سازی شامل ۱۷ محور شهری، ۷ بوستان، ۱۱ ساختمان شهرداری تهران، روز یکشنبه طی مراسمی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی عصای سفید، به بهره برداری می رسند.

معاون شهردار تهران با بیان اینکه شهر، یک شبه شکل نگرفته که در مدت زمان کوتاهی بتوان تمام معابر و اماکن عمومی و ساختمان‌ها را مناسب سازی کرد، اظهار داشت: در این مسیر تا رسیدن به نقطه مطلوب، راه درازی در پیش است، ضمن اینکه مناسب سازی محیط‌های شهری و فضاهای عمومی صرفاً وظیفه یک دستگاه نیست و همکاری همه جانبه تمام دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های مردم نهاد، تشکل‌های مرتبط با معلولان و شهروندان را می‌طلبد.

گلپایگانی با تأکید بر اینکه مناسب سازی شهری را باید یک فرهنگ بدانیم تا با فرهنگ سازی مناسب، بتوان تحولی در این امر مهم ایجاد کرد، گفت: آشنایی افراد جامعه با موانع پیش روی معلولان و فراهم کردن زمینه مشارکت برای تحقق مناسب سازی کالبدی و فرهنگی در جامعه، از مواردی است که حضور این قشر از جامعه در سطح شهر و استفاده آنها از امکانات شهری را تسهیل می‌کند.

وی تصریح کرد: بخشی از دلایل وضعیت نامناسب معابر و اماکن شهر ناشی از نهادینه نشدن این دغدغه در بین جامعه شهری، متولیان ساخت و ساز، مهندسین و به طور کلی همه شهروندان است و اگر ما نتوانیم این موضوع را به یک دغدغه و مطالبه عمومی تبدیل کنیم، در تحقق رویکرد مناسب سازی موفقیت کامل نخواهیم داشت.

معاون شهردار تهران اضافه کرد: با فرهنگ سازی و ایجاد بستر آموزشی می‌توان نگاه و عملکرد تمام مسئولان، سازندگان، مهندسان و مردم نسبت به معلولان و حضور فعال و سازنده آنان در اجتماع را اصلاح کرد. همه مردم حتی کسی که پیاده‌رو جلو خانه خود را می‌سازد، باید توجه کند که تنها ۲ سانتی‌متر اختلاف ارتفاع در مسیر حرکت معلولان، کالسکه کودک و صندلی چرخ دار اختلال ایجاد می‌کند و ممکن است منجر به حادثه‌ای ناگوار شود.

گلپایگانی تأکید کرد: اگر در کل جامعه این حساسیت ایجاد شود، بهبود شرایط سرعت بیشتری می‌گیرد و اقدامات غیرهمسو کاهش پیدا می‌کند. اکنون در پیاده‌روها، مسیر مخصوص حرکت نابینایان ایجاد شده ولی به دلیل تردد موتورسوارها، ناچار هستیم که یک‌سری موانع نصب کنیم و بدین ترتیب مسیر به ضد هدف خودش تبدیل می‌شود. بنابراین باید به شرایطی برسیم که افراد، نه صرفاً به دلیل الزامات قانونی بلکه به خاطر تعهد اجتماعی، خود را متعهد بدانند تا همیار و مددکار معلولان در تمام عرصه‌ها باشند.

وی افزود: در حال حاضر در مناسب‌سازی، بیشتر بر جنبه‌های کمی و کالبدی تأکید می‌شود، در حالی که باید به حال و هوای شهر و نقش شهروندان هم توجه کرد. اگر شناخت عمومی و همکاری همگانی بر این راستا قرار گیرد، سریع‌تر به فضای مطلوب شهری می‌رسیم. چشم‌انداز ما از شهر ایده‌آل این است که آحاد مردم از زندگی در شهر لذت ببرند و معنی عدالت در شهر نیز همین است.