عدالت قضایی باید در جامعه محسوس باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رسول خواجه کریمی عصر شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس دادگستری خوانسار، اظهار داشت: مبنای قضاوت تطبیق کامل با قوانین محکمه است بنابراین یکی از ارکان و ستون‌های اصلی نظام قضا و قضاوت است.

حوزه قضاوت مورد اعتماد مردم است

وی تصریح کرد: حوزه قضاوت مورد اعتماد مردم است و مردم نیز حساسیت فوق العاده‌ای نسبت به این امور دارند چون با آن سر و کار دارند.

امام‌جمعه خوانسار گفت: یکی از مشروح ترین کتب فقهی کتاب قضا است که به آداب قاضی و تمام قواعد محکمه اشاره کرده است لذا فقهای ما در قضاوت شباهت گسترده دارند.

وی تأکید کرد: امیدوارم قوه قضائیه و قضات ما قواعد و قوانینی را که آئین دادرسی نظام اسلامی است به سرمنزل مقصود برسانند تا بتوانند عدالت در نظام اسلامی در بخش قضا ایجاد کنند.

در راستای احقاق حقوق عامه و رضایتمندی مردم تلاش خواهم داشت

در ادامه رئیس دادگستری خوانسار با بیان اینکه جو حاکم بر شهرستان خوانسار فرهنگی و اعتقادی است، اظهار کرد: در راستای خدمت به نظام جمهوری اسلامی و مردم ولایتمدار خوانسار سعی و تلاش لازم خواهم داشت.

حجت‌اسلام سید مهدی نصیری گفت: با دستگاه‌های شهرستان خوانسار در زمینه‌های مختلف تعامل سازنده خواهیم داشت.

دادگستری خوانسار یک دادگستری منفعل نخواهد بود

وی بیان داشت: مسائل فرهنگی شهرستان اهمیت دارد و دادگستری خوانسار یک دادگستری منفعل نخواهد بود و در راستای احقاق حقوق عامه و مقابله با معضلات اجتماعی از دادستان خوانسار حمایت خواهم داشت.

رئیس دادگستری خوانسار گفت: در تکریم ارباب رجوع و برای خدمت به مردم ملاقات حضوری خواهیم داشت تا رضایت‌مندی مردم از دادگستری خوانسار حاصل شود.

به گزارش مهر، در این مراسم از خدمات سه ساله اصغر حسینی قدردانی و حجت الاسلام سید مهدی نصیری به عنوان رئیس جدید دادگستری خوانسار معرفی شد.