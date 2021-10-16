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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۹:۱۵

امام‌جمعه خوانسار:

عدالت قضایی باید در جامعه محسوس باشد

عدالت قضایی باید در جامعه محسوس باشد

خوانسار- امام‌جمعه خوانسار گفت: قوه قضائیه و قضات باید قوانینی را که در آئین دادرسی نظام اسلامی وجود دارد به سرمنزل مقصود برسانند چراکه عدالت در بخش قضا باید در جامعه محسوس باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رسول خواجه کریمی عصر شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس دادگستری خوانسار، اظهار داشت: مبنای قضاوت تطبیق کامل با قوانین محکمه است بنابراین یکی از ارکان و ستون‌های اصلی نظام قضا و قضاوت است.

حوزه قضاوت مورد اعتماد مردم است

وی تصریح کرد: حوزه قضاوت مورد اعتماد مردم است و مردم نیز حساسیت فوق العاده‌ای نسبت به این امور دارند چون با آن سر و کار دارند.

امام‌جمعه خوانسار گفت: یکی از مشروح ترین کتب فقهی کتاب قضا است که به آداب قاضی و تمام قواعد محکمه اشاره کرده است لذا فقهای ما در قضاوت شباهت گسترده دارند.

وی تأکید کرد: امیدوارم قوه قضائیه و قضات ما قواعد و قوانینی را که آئین دادرسی نظام اسلامی است به سرمنزل مقصود برسانند تا بتوانند عدالت در نظام اسلامی در بخش قضا ایجاد کنند.

در راستای احقاق حقوق عامه و رضایتمندی مردم تلاش خواهم داشت

در ادامه رئیس دادگستری خوانسار با بیان اینکه جو حاکم بر شهرستان خوانسار فرهنگی و اعتقادی است، اظهار کرد: در راستای خدمت به نظام جمهوری اسلامی و مردم ولایتمدار خوانسار سعی و تلاش لازم خواهم داشت.

حجت‌اسلام سید مهدی نصیری گفت: با دستگاه‌های شهرستان خوانسار در زمینه‌های مختلف تعامل سازنده خواهیم داشت.

دادگستری خوانسار یک دادگستری منفعل نخواهد بود

وی بیان داشت: مسائل فرهنگی شهرستان اهمیت دارد و دادگستری خوانسار یک دادگستری منفعل نخواهد بود و در راستای احقاق حقوق عامه و مقابله با معضلات اجتماعی از دادستان خوانسار حمایت خواهم داشت.

رئیس دادگستری خوانسار گفت: در تکریم ارباب رجوع و برای خدمت به مردم ملاقات حضوری خواهیم داشت تا رضایت‌مندی مردم از دادگستری خوانسار حاصل شود.

به گزارش مهر، در این مراسم از خدمات سه ساله اصغر حسینی قدردانی و حجت الاسلام سید مهدی نصیری به عنوان رئیس جدید دادگستری خوانسار معرفی شد.

کد مطلب 5328959

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