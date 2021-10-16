«محسن اسلامی» مدیر کل امور سیاسی وزارت کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت کشور، احمد وحیدی وزیر کشور در حکمی «محسن اسلامی» را به سمت مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور منصوب کرد.

در متن حکم وزیر کشور آمده است: نظر به مراتب تعهد و تجارب موثر، به موجب این حکم جنابعالی را به سمت مدیرکل دفتر امور سیاسی منصوب می نمایم.

وزیر کشور در این حکم، بررسی و تحلیل مسائل و رویدادهای سیاسی کشور، فراهم آوردن زمینه اجرای مطلوب و کارآمد قانون احزاب و تشکل ها، پیگیری امور مربوط به اقلیت های دینی، مذهبی، فرق و اقوام ایرانی، برگزاری منظم جلسات کمیسیون های کارگری و دانشجویی شورای امنیت کشور و پیگیری امور و مصوبات آن را از جمله مواردی برشمرده است که انتظار دارد، مدیرکل جدید دفتر امور سیاسی با برنامه ریزی دقیق، هدفمند و مبتنی بر اصول نسبت به تحقق آن اهتمام و تلاش نماید.

محسن اسلامی که امروز با حکم وزیر کشور، جایگزین حمزه امرائی شد، دانش آموخته دکترای روابط بین الملل از دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس است.

او که دارای تالیفات و مقالات متعدد در حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل است، مسئولیت های مختلف اجرائی از جمله، مدیرکل فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، مشاور معاون آموزش و پژوهش وزارت امور خارجه، رایزن علمی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد و مشاور دبیر شورای راهبردی روابط خارجی را در سوابق خدمتی پیشین خود تجربه کرده است.