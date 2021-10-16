شهرستان بویراحمد همچنان در وضعیت نارنجی/کسبه واکسن بزنند

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله احمد زاده عصر شنبه در نشست ستاد مقابله با کرونای استان افزود: همه اقشار جامعه باید برای کاهش کرونا واکسن بزنند و با توجه به مصوبات کشوری، کسبه‌ای که واکسن دریافت نکرده‌اند به زودی حق فعالیت ندارند.

وی با بیان اینکه کارمندان دولت باید همه واکسینه شوند، گفت: بر فراگیری واکسیناسیون توسط رئیس جمهور تاکید شده و همه مردم در کمترین زمان ممکن به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند.

استاندار افزود: مردم به تبلیغات منفی در خصوص اثر گذاری واکسن توجه نکنند زیرا این شایعات پشتوانه علمی ندارد و نباید اجازه سیر صعودی کرونا در استان را داد.

احمد زاده اظهار داشت: برخی بیماران در استان پس از چند روز درگیری و وخامت حال به بیمارستان و مراکز درمانی مراجعه می‌کنند و این امر سبب به خطر افتادن جان آنها می‌شود.

وی افزود: پزشکان نیز باید به موقع دارو و درمان بیماران را آغاز کنند اما در برخی از مناطق گلایه مردم این است که پزشکان این کار را انجام نمی‌دهند.

استاندار تاکید کرد: پیک جدیدی برای ماه‌های آینده پیش بینی شده و باید بیمارستان‌های ما مجهز به دارو و اکسیژن باشند تا غافلگیر نشویم.

احمد زاده وضعیت شهرستان‌های دنا و بهمئی را آبی، بویراحمد و کهگیلویه را نارنجی و دیگر شهرستان‌ها را زرد عنوان کرد و گفت: متأسفانه کهگیلویه و بویراحمد یکی از استان‌های کشور است که در رعایت فاصله گذاری اجتماعی عملکرد ضعیفی داشته و با توجه به اینکه جشن‌های عروسی آغاز شده باید فاصله گذاری اجتماعی در استان بیشتر رعایت شده و در این راستا فرهنگ سازی شود.