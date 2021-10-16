برد لاتزیو مقابل اینتر در بازی جنجالی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال لاتزیو و اینتر ایتالیا شامگاه امروز در هفته هشتم رقابت‌های فوتبال باشگاهی ایتالیا برگزار شد که با پیروزی سه بر یک لاجوردی‌پوشان لاتزیو به پایان رسید.

اینتر در حالی که با پنالتی ایوان پرشیچ در دقیقه ۱۲ از میزبان خود پیش افتاده بود در دقیقه ۶۴ با ضربه پنالتی چیرو ایموبیله مساوی کرد. طوفان لاتزیو پس از این گل آغاز شد تا فیلیپه اندرسون در دقیقه ۸۱ گل دوم تیمش را به ثمر برساند. لی که با اعتراض شاگردان سیمونه اینزاگی در اینتر به دلیل عدم رعایت بازی جوانمردانه توسط میزبان با جنجال همراه شد.

لاتزیو در دقایق پایانی روی ضدحمله توانست گل سوم را توسط سرگی ساویچ در دقیقه ۹۱ به ثمر برساند تا این دیدار با نتیجه سه بر یک به اتمام برسد.

پس از پایان بازی نیز درگیری بین بازیکنان دو تیم ادامه داشت تا دخالت نیمکت نشینان باعث ختم قائله شود.

لاتزیو با این پیروزی به رده پنجم جدول صعود کرد و اینتر نیز ۱۷ امتیازی ماند تا فعلا در جایگاه سوم جدول سری آ قرار بگیرد.