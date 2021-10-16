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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۲۱:۵۰

سری آ ایتالیا؛

برد لاتزیو مقابل اینتر در بازی جنجالی

برد لاتزیو مقابل اینتر در بازی جنجالی

تیم فوتبال لاتزیو موفق به کسب پیروزی حساس مقابل اینتر ایتالیا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال لاتزیو و اینتر ایتالیا شامگاه امروز در هفته هشتم رقابت‌های فوتبال باشگاهی ایتالیا برگزار شد که با پیروزی سه بر یک لاجوردی‌پوشان لاتزیو به پایان رسید.

اینتر در حالی که با پنالتی ایوان پرشیچ در دقیقه ۱۲ از میزبان خود پیش افتاده بود در دقیقه ۶۴ با ضربه پنالتی چیرو ایموبیله مساوی کرد. طوفان لاتزیو پس از این گل آغاز شد تا فیلیپه اندرسون در دقیقه ۸۱ گل دوم تیمش را به ثمر برساند. لی که با اعتراض شاگردان سیمونه اینزاگی در اینتر به دلیل عدم رعایت بازی جوانمردانه توسط میزبان با جنجال همراه شد.

برد لاتزیو مقابل اینتر در بازی جنجالی

لاتزیو در دقایق پایانی روی ضدحمله توانست گل سوم را توسط سرگی ساویچ در دقیقه ۹۱ به ثمر برساند تا این دیدار با نتیجه سه بر یک به اتمام برسد.

پس از پایان بازی نیز درگیری بین بازیکنان دو تیم ادامه داشت تا دخالت نیمکت نشینان باعث ختم قائله شود.

لاتزیو با این پیروزی به رده پنجم جدول صعود کرد و اینتر نیز ۱۷ امتیازی ماند تا فعلا در جایگاه سوم جدول سری آ قرار بگیرد.

کد مطلب 5329181
مهدی مرتضویان

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