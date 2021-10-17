نباید داروی ضد کرونا را چشم بسته قبول کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید عمادی، در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، افزود: در درجه نخست باید با واکسیناسیون پیشگیری کنیم، اما هیچ وقت این پیشگیری ۱۰۰ درصدی نیست و باید در کنار پیشگیری، تمهیدات درمانی مناسبی را هم داشته باشیم تا بتوانیم درمان به موقع و مناسب این بیماری را نیز انجام دهیم.

وی ادامه داد: نباید تبلیغات صرف مبنی بر وجود داروی ضد کرونا را باور کنیم بلکه تحقیقات علمی لازم باید طی شود تا از آن دارو اطمینان پیدا کنیم و نباید چشم بسته قبول کنیم.

عمادی اضافه کرد: دستورالعمل دارویی برای بیماران کرونایی از ابتدای شیوع آن تاکنون تغییرات زیادی داشته است و بر مبنای آخرین پیشرفت‌های علمی و تجربیات عملی، تصمیم گیری می‌شود.