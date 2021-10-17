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۲۵ مهر ۱۴۰۰، ۸:۲۰

عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا؛

نباید داروی ضد کرونا را چشم بسته قبول کنیم

نباید داروی ضد کرونا را چشم بسته قبول کنیم

عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا گفت: برای مقابله با ویروس کووید ۱۹، علاوه بر واکسیناسیون باید بقیه ملزومات را هم رعایت کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید عمادی، در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، افزود: در درجه نخست باید با واکسیناسیون پیشگیری کنیم، اما هیچ وقت این پیشگیری ۱۰۰ درصدی نیست و باید در کنار پیشگیری، تمهیدات درمانی مناسبی را هم داشته باشیم تا بتوانیم درمان به موقع و مناسب این بیماری را نیز انجام دهیم.

وی ادامه داد: نباید تبلیغات صرف مبنی بر وجود داروی ضد کرونا را باور کنیم بلکه تحقیقات علمی لازم باید طی شود تا از آن دارو اطمینان پیدا کنیم و نباید چشم بسته قبول کنیم.

عمادی اضافه کرد: دستورالعمل دارویی برای بیماران کرونایی از ابتدای شیوع آن تاکنون تغییرات زیادی داشته است و بر مبنای آخرین پیشرفت‌های علمی و تجربیات عملی، تصمیم گیری می‌شود.

کد مطلب 5329280

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