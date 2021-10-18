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۲۶ مهر ۱۴۰۰، ۱۰:۵۹

ذوب آهن اصفهان و فولاد مبارکه در مسیر افزایش همکاری و تعامل

ذوب آهن اصفهان و فولاد مبارکه در مسیر افزایش همکاری و تعامل

مدیرعامل و تنی چند از دیگر مسئولین ذوب آهن اصفهان یک شنبه ۲۵ مهرماه با حضور در شرکت فولاد مبارکه با مدیرعامل و معاونین این شرکت، در نشستی تعاملی، دیدار و تبادل نظر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ذوب آهن اصفهان، منصور یزدی زاده مدیرعامل و تنی چند از دیگر مسئولین ذوب آهن اصفهان یک شنبه ۲۵ مهرماه با حضور در شرکت فولاد مبارکه با مدیرعامل و معاونین این شرکت، در نشستی تعاملی، دیدار و تبادل نظر کردند.

یزدی زاده، تعامل و همکاری بین این دومجموعه بزرگ فولادساز کشور را بسیار مهم و موجب دستاوردهای چشمگیر در صنعت فولاد دانست و گفت: مدیریت این صنایع بزرگ، امر خطیری است و همه ما موظفیم با همفکری و همکاری، پتانسیل و توان این مجموعه‌های بزرگ را به سمت تعالی صنعت و اقتصاد کشور رهنمون کنیم.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان، جهت ارائه ایده‌های جدید و همچنین کارشناسی فنی و اقتصادی مسائل و موضوعات فی مابین که می‌تواند منجر به نتایج ارزشمند شود، پیشنهاد داد که کمیته مشترکی تشکیل گردد تا طرح‌های تعاملی و مشارکتی قبل از اجرا در ابعاد مختلف بررسی گردد.

یزدی زاده با اشاره به منافع مشترک این دو صنعت مهم کشور، گفت: آنها مرجع صنایع فولادی کشور هستند و می‌توانند در حوزه‌های مختلف از یکدیگر پشتیبانی کنند که حفظ منافع کل صنعت فولاد کشور را در پی دارد.

وی خاطرنشان کرد: حمل محصولات و مقاصد مشترک، تأمین مواد اولیه و مبادی مشترک، نکات و تجربه‌های فنی، کارکنان و سرمایه‌های انسانی همه و همه از جمله مواردی هستند که دو قطب فولادی استان اصفهان با همکاری همدیگر می‌توانند با کمک آنها به ارزش افزوده جمعی دست پیداکنند و هر دو مجموعه از مواهب سازمانی به وجود آمده منتفع گردند.

مدیرعامل فولاد مبارکه نیز، ضمن اشاره به دوره فعالیت خود در ذوب آهن اصفهان، گفت: این مجتمع عظیم صنعتی، مادر صنعت فولاد کشور است و در شکل گیری صنایع مختلف فولادی ایران از جمله فولاد مبارکه، نقش مهمی ایفا نموده است.

وی نگاه کلان به موضوعات صنعت فولاد را عامل اصلی توسعه و هم افزایی دانست و گفت: ذوب آهن اصفهان و مجتمع فولاد مبارکه به دلیل مشابهت در جنس تولیدات که فولادی است و حضور در استان اصفهان، دارای منافع و مسائل مشترک هستند.

مدیرعامل فولادمبارکه با اشاره به نقش هم افزایی این دو فولادساز بزرگ گفت: تولد ذوب آهن و فولاد مبارکه و مجموعه‌هایی که در اختیار دارند حاصل تفکر بلند مدت و استراتژیکی است که با منابع محدود، نگاهی به نسل‌های آینده داشتند.

طیب نیا گفت: به حق، نجات صنعت نیازمند نگاه ملی است و اگر ما که امروز در این دو بنگاه اقتصادی به فعالیت می‌پردازیم به خوبی مدیریت نکنیم، موفقیت چندانی بدست نیاورده و در بسیاری از موارد جلوگیری از تعارض‌های سازمانی برایمان امکان پذیر نیست. اگر نگاه ما فقط به استان اصفهان معطوف باشد و منطقه‌ای عمل کنیم از دیگران نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که ورای مناطق جغرافیایی خود تصمیم بگیرند. در حقیقت نگاه ملی و فرابخشی می‌تواند مجموعه‌های بزرگ را نجات دهد و دغدغه‌های مدیران را نیز به کمترین حد ممکن برساند.

وی افزود: این دو مجتمع عظیم صنعتی، پیشگامان و بزرگان صنعت فولاد کشور هستند و همفکری و تعامل آنها، توسعه صنعت کشور را به دنبال دارد.

طیب نیاز از پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک استقبال کرد و گفت: این کمیته می‌تواند نقش اتاق فکر برای اجرای طرح‌های مشترک را ایفا کند.

در ابتدای این برنامه مدیرعامل و معاونین هردو شرکت با حضور در معراج الشهدای شرکت فولاد مبارکه به مقام شامخ شهدای نام آشنا ادای احترام نمودند.

کد مطلب 5330207

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